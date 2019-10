En una ocasión en la carrera de los 100 mts. con obstáculos de las olimpiadas de 1980, salieron los 8 competidores. El número 5, tiró el primer obstáculo, luego el segundo y el tercero; su desesperación fue tanta que no pudo saltar totalmente el cuarto y tropezando y cayendo pesadamente. Desde el suelo vio a los demás alejarse, sin embargo, se puso en pie y continuó la carrera; se dio cuenta de que su rodilla sangraba y que su pierna no tenía la fuerza necesaria por el golpe, pero aun continuó, tropezando más adelante con otro obstáculo y cayendo nuevamente. En ese punto ya los otros competidores habían pasado la meta y los que estaban alrededor de la pista le decían que saliera de la pista pues estaba sangrando y de todas formas ya no iba a ganar la carrera, pero este atleta no les hizo caso, se levantó y siguió adelante, su objetivo era llegar a la meta, y lo iba a lograr sin importar lo que pasara. La gente en las graderías estaba atónita al ver la persistencia de aquel hombre. Finalmente llego al final de la pista, en ese momento todo el estadio olímpico se puso en pies, y estallo en una ovación al hombre que había demostrado que era lo más importante en una carrera: ¡Perseverar hasta el final sin importar los tropiezos! En esta vida, sentimos muchas veces que hemos caído demasiadas veces y que ya no podemos más, pues pensamos que la carrera está perdida. Nunca estas tan abajo que Dios no te pueda levantar, ni tan lejos que Dios no te pueda alcanzar. ¡Sigue! Sigue hasta el final… Que ahí estará tu creador con los brazos abiertos… Aplaudiendo tu perseverancia y confianza en él, y dispuesto a entregarte tu corona de vencedor… ¡Sigue hasta la meta! "¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos Da la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible". (1ra Cor. 9:24-25) No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos (Gal. 6:9) Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de IOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Mirta Dappiano Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 -luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Saber correr hasta el fin"

Por Mirta Dappiano

