La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 06/oct/2019 La Voz del Águila:

El rey y el pastor

Conferencia Giorgio Bongiovanni











Conferencia realizada por Giorgio Bongiovanni en Italia Pregunta: Y ¿cuál puede ser nuestro papel en términos muy concretos, es decir, cuando ocurra lo que tiene que ocurrir? Porque pensar que hay alguien que está por llegar podría quitarnos la responsabilidad de ponernos activamente al servicio y de convencer a aquellos que aún no ven todo esto. Me pregunto ¿de qué forma podemos transmitir esta conciencia aceptando la idea de que tal vez llegue alguien que nos iluminará? Giorgio: "Con el instinto de preservación de la vida. Si usted, a partir de hoy, o tal vez ya lo es, como creo por la forma en la que habla, se convierte en una activista para mejorar nuestra sociedad y por lo tanto para evitar que en Aleppo sigan bombardeando, para luchar en contra de la bomba atómica, etc, usted pasará a formar parte de la lista de mis hermanos extraterrestres como una persona digna de sobrevivir y que podrá construir una nueva civilización. Si se queda en su casa, sentada, esperando la salvación de los extraterrestres serán ellos mismos los que dirán: ´esta persona no nos sirve para nada´. ¿Es clara la respuesta?" P: Si, además es de gran consuelo. Giorgio: "Entonces, a partir de mañana por la mañana, quienes tomen conciencia de que hay seres que nos ayudarán, lo que tenemos que saber es que la condición para que lo hagan es que tenemos que dejar todo y dedicarnos al prójimo. Si lo hacemos ellos nos ayudarán. En cambio quienes se queden sentados esperando de brazos cruzados no serán salvados". P: Quería saber ¿qué relación existe entre la fe y las obras? Usted dice que Cristo juzgará por las obras pero si así fuera no se salvaría nadie. Porque nadie es perfecto. Giorgio: "Si, juzga por las obras y nadie es perfecto, lo dijimos antes, porque somos hombres y el mismo Dios, Cristo, se hizo hombre y fingió (según mi opinión) que no era perfecto, pero era solo para darnos una enseñanza. Pero Él mismo fue imperfecto y nos dijo que si hacemos obras, por más imperfectos que seamos, seremos dignos del Reino de Dios. La fe es un don, quienes tienen fe tienen el instinto de hacer obras". "Ahora es el momento de salir del oscuro y desolado valle de la segregación hacia el camino soleado de la justicia racial. Ahora es el momento de hacer de la justicia una realidad para todos los hijos de Dios... No, no; no estamos satisfechos y no quedaremos satisfechos hasta que ´la justicia ruede como el agua y la rectitud como una poderosa corriente´." Martin Luther King. ESTIMADOS LECTORES DE LA VOZ DEL AGUILA: próximamente estaremos compartiendo una charla amena con aquellos que deseen profundizar estos importantes temas, escribinos por whats app al 3489-15575775 o mandanos un mail a lavozdelaguila@yahoo.com.ar, para coordinar fechas y horarios (a realizar en el centro de la ciudad de Campana). Los esperamos a todos!!!!! Ingresá a: Facebook: Eldía Quela Tierra Sedetuvo Youtube: La Voz del Águila Radio: "El día que la tierra se detuvo" FM Los Cardales 104.9, martes a las 19 hs Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar

