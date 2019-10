"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA Todos podemos y estamos convocados a exteriorizan pequeños pero relevantes recuerdos y experiencias de nuestra iglesia de Campana. Envíen sus ideas o comentarios a los correos electrónicos: - 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com También pueden entregarlo en la Secretaria Parroquial. Av. Intendente Varela 382 - Campana. De Lunes a Viernes de 9:00 a 12:00 hs.y de 16:00 a 19:00 hs. 125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA. 6 de octubre de 2019 - Año I - Edición Nº 47 OCTUBRE 2019 - MES MISIONERO EXTRAORDINARIO El Mes Misionero Extraordinario fue convocado por el Papa Francisco con el fin de "de alimentar el ardor de la actividad evangelizadora de la Iglesia ad gentes" bajo el lema "Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en misión en el mundo". En el Mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones 2019 el Papa Francisco nos explica los motivos: "He pedido a toda la Iglesia que durante el mes de octubre de 2019 se viva un tiempo misionero extraordinario, para conmemorar el centenario de la promulgación de la Carta apostólica Maximum illud del Papa Benedicto XV (30 noviembre 1919). La visión profética de su propuesta apostólica me ha confirmado que hoy sigue siendo importante renovar el compromiso misionero de la Iglesia, impulsar evangélicamente su misión de anunciar y llevar al mundo la salvación de Jesucristo, muerto y resucitado." Cuatro son las dimensiones señaladas el Sumo Pontífice para vivir con más intensidad el camino de preparación y realización este Mes Misionero Extraordinario: - el encuentro personal con Jesucristo vivo en su Iglesia, a través de la Eucaristía, la Palabra de Dios, la oración personal y comunitaria; - el testimonio de los santos, los mártires de la misión y los confesores de la fe, expresión de las Iglesias esparcidas por todo el mundo; - la formación misionera a través de la escritura, catequesis, espiritualidad y teología - y la caridad misionera. En este contexto el próximo miércoles 9 de octubre a las 19:00 hs. el Padre Gabriel Micheli, delegado de las Obras Misioneras Pontificias en nuestra diócesis, celebrará la Santa Misa en la Catedral Santa Florentina y posteriormente realizará una Charla-Encuentro en el salón Auditorio. ¡¡¡ESTÁN TODOS INVITADOS!!! DÍA INTERNACIONAL DE VIDA ASCENDENTE Por el Padre Osvaldo Montferrand 1º de octubre. Establecido por las Naciones Unidas como Día Internacional de las Personas Mayores, desde el último encuentro internacional de nuestro movimiento fue adoptado también como DÍA INTERNACIONAL DE VIDA ASCENDENTE. Buena ocasión para recordar el lugar que las personas mayores merecen ocupar en nuestra sociedad, como en cada familia y también naturalmente en la Iglesia. Ese rol de abuelos y abuelas que hace de las familias un puente intergeneracional, donde todo lo vivido y experimentado pueda rescatarse y servir para la vida que continúa. Un pueblo que integra a sus mayores, los sigue teniendo en cuenta, los consulta y sabe agradecerles, es un pueblo rico. Ese pueblo va a encontrar en las generaciones más jóvenes el complemento necesario, la actualización y las nuevas comunicaciones. Un pueblo que cuida lo construido en el pasado y se esfuerza por hacerlo mejor aún. En este lugar de las personas mayores, que son los que pueden gozar de la riqueza de los años, Vida Ascendente suma su trabajo de cada grupo de mayores donde se reúnen y aporta una espiritualidad que es propia de los que han trabajado toda la vida, los que construyeron su familia y aportaron a su pueblo. El movimiento Vida Ascendente les permite encontrar un ámbito de amistad y espiritualidad, el lugar del abuelo y la abuela en la familia. Cada comunidad de Iglesia que cuida a sus mayores encuentra un lugar privilegiado para ellos, porque son los que por años lo hicieron todo, y ahora felizmente son reemplazados por los más jóvenes. El movimiento Vida Ascendente recibe a los que van llegando a esa edad madura, los que comienzan a ser llamados "abuelo, abuela", los que la sociedad civil va jubilando de algún trabajo, pero no de la vida. Llenos de vitalidad y con muchas cosas aún por hacer, los mayores no se retiran ni excluyen, buscan nuevas actividades. Vida Ascendente suma en sus grupos "lo nuevo y lo antiguo" del que habla el Evangelio, conoce los carismas propios de los mayores, y como Iglesia los pone al servicio de la evangelización, no con palabras pero si con el testimonio de sus vidas. ¡Feliz día de las Personas Mayores! ¡Feliz día de Vida Ascendente en todo el mundo! ¡¡¡MUCHAS GRACIAS PADRE OSVALDO POR SU DEDICACIÓN POR LOS ADULTOS MAYORES!!!



Semblanzas entre hermanos:

Octubre 2019 - Mes Misionero Extraordinario

