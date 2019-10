P U B L I C



El tradicional encuentro de los miércoles en AFA se trasladó al barrio Don Francisco, donde hubo una cena de camaradería en el marco del 80º aniversario de la institución. El próximo sábado habrá celebración en el Portuario. El pasado miércoles, la tradicional reunión de dirigentes de la Primera D que se realiza en la sede de la calle Viamonte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se trasladó al barrio Don Francisco, donde Puerto Nuevo ofició de anfitrión en una actividad enmarcada en el 80º aniversario de la institución Auriazul, fundada el 12 de octubre de 1939. Así, los principales referentes de 13 de los 14 equipos de la categoría (sólo faltó el representante de Defensores de Cambaceres) debatieron diferentes cuestiones en las instalaciones del club de nuestra ciudad y, posteriormente, compartieron una cena de camaradería para conocer detalles de la actualidad Portuaria y afianzar lazos. Con esta propuesta, Puerto Nuevo siguió desarrollando actividades camino a su 80º aniversario, el cual se celebrará este sábado 12 de octubre con un evento de entrada libre y gratuita que comenzará a las 18.30 horas y que tendrá shows, música en vivo y servicio de buffet. En cuanto a la Primera D, la quinta fecha del Torneo Apertura estará comenzando esta tarde con el duelo que sostendrán Liniers (9 puntos) y Atlas (10) en General Villegas. En tanto, mañana lunes se medirán: Central Ballester vs Argentino de Rosario y Defensores de Cambaceres vs Deportivo Paraguayo. El martes, en tanto, habrá tres partidos y, entre ellos, el que Puerto Nuevo protagonizará como visitante frente a Claypole desde las 15.30. En el mismo horario también jugarán Muñiz vs Lugano y Centro Español vs Juventud Unida. Finalmente, el miércoles se cerrará la programación con Sportivo Barracas vs Yupanqui.

LOS DIRIGENTES DE LA PRIMERA D COMPARTIERON UNA CENA EN PUERTO NUEVO.



Primera D:

Los dirigentes de la divisional se reunieron en Puerto Nuevo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: