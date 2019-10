Las campanenses buscarán recuperarse de la derrota del domingo pasado ante Comunicaciones. Enfrentarán desde las 15.30 a un Tricolor que está invicto y suma 7 puntos.

Por la cuarta fecha del campeonato de Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo recibirá hoy a Deportivo Armenio en un partido que se jugará desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco.

El andar del equipo Portuario en esta temporada hasta el momento ha sido irregular: perdió sus dos partidos de visitante (Lima FC, en la primera fecha, y Comunicaciones, en la tercera) por la mínima diferencia. Y se impuso 3-1 en su única presentación de local, ante Defensa y Justicia, jugando bien y pudiendo incluso haber hecho más goles. Así, con 3 puntos, el equipo dirigido por Néstor Gómez suma 3 puntos y se encuentra en la 15ª posición.

Por su parte, Deportivo Armenio llega invicto con dos victorias en las fechas iniciales (2-1 a Camioneros y 6-3 a Almirante Brown) y el empate logrado en su última presentación ante Argentino de Rosario. Así, las de Ingeniero Maschwitz suman 7 puntos y están en la 6ª posición junto a Sarmiento, a 2 unidades de los cuatro equipos que lideran con puntaje ideal: Ferro Carril Oeste, Argentinos Juniors, Comunicaciones, y Lima.

Los partidos que completan esta cuarta fecha son: Atlas vs. Deportivo Merlo, Argentinos Juniors vs. Liniers, Deportivo Moron vs. Banfield, Ferrocarril Oeste vs. Sarmiento, Estudiantes (BA) vs. Lima FC, Atlanta vs. Defensa y Justicia, Argentino (Q) vs. Comunicaciones, Argentino (R) vs. Deportivo Español, Camioneros vs. All Boys y Alte. Brown vs. Luján.