En el Grupo A, Defensores de La Esperanza y Mega Juniors buscarán asegurar la clasificación al Hexagonal Final, mientras que San Felipe y Lechuga juegan un partido vital por el tercer puesto. En el Grupo B, Otamendi y Albizola disputan el encuentro más atractivo. La jornada se dividirá en dos escenarios. Este domingo se disputará la 19ª fecha de la primera fase del Torneo Oficial de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol. Esta octava fecha de la segunda rueda se dividirá en dos escenarios: habrá cuatro partidos en cancha de La Josefa y tres en cancha de Las Campanas. GRUPO A En esta zona, los dos líderes saldrán a buscar los tres puntos que le faltan para asegurar su clasificación al Hexagonal Final. Mega Juniors enfrentará a El Junior, mientras que Defensores de La Esperanza se medirá ante Desamparados FC. Y en la búsqueda de esa clasificación, la pelea más cerrada en esta zona se da en el tercer puesto y este domingo habrá un partido clave en ese sentido: Deportivo San Felipe (33 puntos) jugará frente a Lechuga (27) en un encuentro que puede marcar una tendencia de cara al cierre de esta primera fase. Estos tres partidos se jugarán a las 10, 12 y 14 horas, respectivamente, en cancha de La Josefa y será toda la actividad que tenga este Grupo A este fin de semana, dado que Juventud y Malvinas se adjudicarán los 3 puntos correspondientes a sus encuentros con Villa Dálmine y Deportivo Río Luján (ambos retirados del certamen), mientras que Deportivo San Cayetano quedará libre. GRUPO B En esta zona, la lucha por llegar al Hexagonal Final es mucho más pareja e involucra a cuatro equipos. El líder es el invicto La Josefa (36 puntos), que enfrentará en esta fecha a Barrio Lubo en busca de tres puntos que lo dejen muy cerca de asegurar su clasificación. Sus escoltas son dos. Por un lado está Otamendi FC (34), que tiene un partido menos que La Josefa, y que este domingo chocará frente a Albizola (30), equipo que marcha en la cuarta ubicación y que todavía se ilusiona con poder llegar al Hexagonal Final. Los del Km 70 han realizado una gran campaña, pero en las últimas fechas han dejado puntos importantes en el camino y necesitan recuperarse. En ese sentido, el duelo ante el Gallito puede ser vital para esas aspiraciones. En tanto, Atlético Las Campanas (34) sabe que, aunque tenga un partido más que La Josefa y Albizola y dos más que Otamendi, depende de sí mismo para llegar a la última fecha (cuando queda libre) con el boleto al Hexagonal Final en el bolsillo. Y por eso se le avecinan dos duelos muy importantes: frente a Las Palmas hoy y ante Leones Azules en la próxima fecha, dado que en la anteúltima sumará los puntos por el retiro de Puerto Nuevo. Esta 19ª jornada del Grupo B se completa con los tres puntos que se adjudicará Leones Azules (debería enfrentar a Puerto Nuevo), mientras que Villanueva quedará libre.

DEPORTIVO SAN FELIPE JUEGA UN DUELO CLAVE ANTE LECHUGA POR EL TERCER PUESTO DEL GRUPO A. PROGRAMACIÓN FECHA 19 EN LA JOSEFA - 10.00 horas: Mega Juniors vs El Junior - 12.00 horas: Desamparados vs Defensores de La Esperanza - 14.00 horas: Deportivo San Felipe vs Lechuga FC - 16.00 horas: Otamendi FC vs Albizola FC EN LAS CAMPANAS - 12.00 horas: Real San Jacinto vs Atl. Las Praderas - 14.00 horas: La Josefa vs Barrio Lubo - 16.00 horas: Atl. Las Campanas vs Las Palmas

Liga Campanense:

Hoy se disputa la 19ª fecha del Oficial de Primera División

