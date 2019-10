Néstor Oscar Bueri

Me ubiqué cerca del alambrado, cruzado de brazos, con el aire libre de la cancha y un murmullo de gritos que se sentían como un avión al aterrizar. Quería entender lo que se decía, pero era imposible: cientos de personas hablando al mismo tiempo y de distintas distancias. Unos reían y comentaban, otros se lamentaban y maldecían, otros pisaban el cigarrillo que se habían masticado y unas mujeres saltaban y gritaban su alegría con un pañuelo en la mano mientras otras aplaudían mordiéndose el labio inferior y arrugando la pera, señal inequívoca del llanto por venir. Por allá, a lo lejos y atrás de un arco, se terminaba de descolgar un hombre que por festejar se enganchó el pantalón. Muy cerca de ahí, otro arrastraba sus manos desde la cara, pasando por el pelo y deteniéndose en la nuca; y más allá, alguien sentado en las gradas se tiraba para atrás para poder largar el aire acumulado y contenido en los últimos minutos. Había terminado un partido de fútbol infantil en los que jugaban chicos de 8 años… Se jugaba el torneo infantil de una liga de la zona, hacía rato que no se enfrentaban el club "Tigres" versus el "Social Deportivo". Había comenzado el segundo tiempo y los Tigres ganaban 3-0. Cerca del inicio, el "Social" hace un gol y cuando faltan cinco para el final, logra el segundo y queda a tiro para empatar un partido que hacía rato se jugaba desde un alambrado al otro. El gol despertó algo en el ambiente, ya nada iba a ser igual, se sentía en el aire. Los instructores caminaban por el lateral, la gente empezó a alentar y a gritar, el Técnico del "Social" daba órdenes de hacer el gol como sea y el técnico de los "Tigres" de hacer tiempo a costo de cualquier cosa En eso, el silencio, la nada. Se detuvo el tiempo y también se detuvieron todos los corazones. El referee marcó tiro libre para el "Social" cerca del área. El empate estaba ahí. Unos se tapaban la cara; otros, los ojos. Se paraban, se sentaban, apretaban la medallita milagrosa, gritaban y no se sabía qué. Todo lo sufrido se iba en ese momento, la vida de varios dependía de un niño de 8 años. En ese entorno de confusión con padres técnicos, amigos, adversarios, todos gritando, el único responsable de lo que iba a pasar era Nicolás. A sus 8 años ya sabía lo que era la presión de un partido, con todo eso debería patear y no solo eso, hacer el gol también. El árbitro se dio cuenta de lo que pasaba. Entonces, le acomodó la pelota, contó los pasos, acomodó la barrera y le acarició la cabeza. Seguramente, en su pensamiento le deseó suerte y se sintió parte de su sentimiento, pues el árbitro sabe lo que es la presión del entorno, pero Nico tenía solo 8 años. Caminó hacia atrás para tomar carrera y sus piernitas flacas temblaron al ritmo del piso, por eso apenas pudo empujar la pelota que pegó en la barrera y se fue afuera No vi a muchos árbitros que terminen el partido y miren al cielo lamentándose, ni tampoco en ser el primero en abrazar a un niño de 8 años llorando a mares y sin respiro. Después de un momento todo siguió igual, la gente volvió a sus asientos, volvió a su casa a poner los pies sobre una silla y mirar la TV. Aún hoy resuena en mis oídos el llanto de Nicolás, con su brazo secándose un mar y el hipo que no lo dejaba sentarse. Por cinco minutos la alegría y la tristeza de muchos adultos dependió de él. Creo que es mucho para un niño de 8 años. ¡Hasta el próximo domingo! Néstor Bueri / Psicólogo Social

Fútbol Infantil:

La vida de muchos en las piernitas de un niño de 8 años

Por Néstor Bueri

