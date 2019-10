Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 06/oct/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 06/oct/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Fútbol







LA PRIMERA DEL DIEZ Diego Armando Maradona consiguió su primer triunfo como DT de Gimnasia de La Plata. Fue en Mendoza, donde el Lobo derrotó 4-2 como visitante a Godoy Cruz, alcanzando así su primer triunfo del campeonato y dejando a su vencido en el último lugar de la tabla de posiciones. Igualmente, su presente en los Promedios es sumamente complicado: está a 12 puntos de distancia de Banfield, el último de los que hoy están fuera de zona de descenso. SANTO MAZAZO En esta novena fecha de la Superliga, San Lorenzo de Almagro perdió 4-1 como local frente al ascendido Central Córdoba de Santiago del Estero. En este encuentro, el campanense Nicolás Blandi jugó los 90 minutos en su regreso a la titularidad después de haber estado los dos partidos anteriores en el banco de suplentes. Por su parte, Racing Club (Leonardo Sigali titular) venció 2-0 como local a Aldosivi de Mar del Plata (Nazareno Solís ingresó a los 12 del ST). Además, Argentinos Juniors superó 2-1 a Arsenal (gol de Ezequiel Cérica); mientras que Estudiantes de La Plata empató 0-0 con Huracán (Joaquín Arzura no fue convocado). Con estos resultados, Argentinos alcanzó a Boca Juniors en lo más alto de la tabla (ambos tienen 18 puntos), mientras que como escoltas ahora se ubican Talleres de Córdoba (cayó 2-1 con Atlético Tucumán el viernes), Racing Club y San Lorenzo, con 16 unidades. HOY, CINCO PARTIDOS La novena fecha del campeonato de la Superliga se cerrará este domingo con cinco encuentros: Vélez Sarsfield vs Independiente (11.00), Lanús vs Rosario Central (13.15), Unión vs Colón (15.30), River Plate vs Patronato (17.45) y Defensa y Justicia vs Boca Juniors (20.00). PRIMERA B METRO Ayer, en la continuidad de la novena fecha del Torneo Apertura, San Telmo venció 3-1 a Deportivo Armenio como local, mientras que UAI Urquiza superó 3-0 a domicilio a Comunicaciones. La programación continuará hoy con dos partidos: Villa San Carlos vs Talleres (RE) y Colegiales vs Argentino de Quilmes. Y se cerrará mañana con otros tres: San Miguel vs Fénix, J.J. Urquiza vs Almirante Brown y Acassuso vs Defensores Unidos. PRIMERA C En el inicio de la 11ª fecha del Torneo Apertura se dieron dos empates: Central Córdoba (R) empató sin goles con Deportivo Merlo, mientras que Sportivo Italiano igualó 1-1 con Cañuelas. Con estos resultados, Deportivo Merlo y Cañuelas alcanzaron a Laferrere (queda libre en esta fecha) en lo más alto de la tabla con 18 puntos. Hoy domingo se disputará otros dos partidos: Berazategui vs Luján y Lamadrid vs Excursionistas. En tanto, mañana jugarán: Midland vs San Martín (B), Dock Sud vs Real Pilar y El Porvenir vs Victoriano Arenas. El martes se cierra la programación con L.N. Alem vs Ituzaingó y Argentino (M) vs Dep. Español. FÚTBOL FEMENINO Ayer, por la tercera fecha de la Primera A del Torneo Femenino organizado por AFA, S.A.T igualó 2-2 con Huracán, mientras que Lanús superó 2-1 a Defensores de Belgrano. Hoy juegan: Boca Juniors vs Rosario Central y Platense vs El Porvenir. Mientras que mañana se miden Excursionistas vs River Plate. El martes se cierra la programación con Villa San Carlos vs San Lorenzo y Gimnasia (LP) vs Independiente.

Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: