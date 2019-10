Es dirigida por Mariano Esquivel, quien entrena de manera gratuira a niños, adolescentes y adultos. El intendente Sebastián Abella visitó la Escuela Municipal de Iniciación Deportiva, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social y Hábitat, que tiene sede en el barrio Lubo y la dirección de Mariano Esquivel. Tras conocer el trabajo de Esquivel y escuchar sus experiencias, el jefe comunal destacó que "es admirable esta tarea que hace desde hace tantos años", al tiempo que agregó: "Por eso, decidimos contactarlo y ofrecerle nuestro acompañamiento para que, de su mano, pueda continuar promoviendo el atletismo". El reconocido atleta cuenta con más de 30 años de experiencia, es entrenador internacional IAAF y comenzó con su labor ad honorem hace 20 años en el barrio. No obstante, hace dos meses se incorporó al staff de profesores de la Dirección de Deportes. "Estoy muy agradecido con la oportunidad que me dio la gestión del intendente Abella, ya que durante dos décadas trabajé solo y sin ningún apoyo en este proyecto", comentó Esquivel. "Hoy los resultados están a la vista. Logramos inculcar hábitos saludables a través del entrenamiento. Estamos logrando sacar a los chicos de las calles y las adicciones. Muchos de ellos incluso ya participan de distintas carreras y competencias y lo hacen con éxito", enfatizó. La secretaria de Desarrollo Social y Hábitat, Cecilia Acciardi, acompañó la recorrida de Abella y destacó la importancia que tiene que los niños y jóvenes accedan a este tipo de disciplinas en su propio barrio. A su vez, hizo hincapié en que "el atletismo es un deporte que aporta diversos valores, conductas y un cuidado y que logra no solo integrar sino también abordar diversas problemáticas". Las clases se dictan los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 18.00 en la plaza que está ubicada frente al Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio Lubo. Quienes estén interesados en sumarse deberán acercarse en los días y horarios mencionados, según informó el director General de Desarrollo Humano, Mariano Fiore.

La Escuela del barrio Lubo recibió la visita del Intendente Abella

