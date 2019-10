Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 06/oct/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 06/oct/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

Breves: Polideportivas







CASI ELIMINADOS El Seleccionado Argentino de Rugby perdió ayer 39-10 frente a Inglaterra por la tercera fecha del Grupo C del Mundial de Rugby que se está disputando en Japón y quedó prácticamente eliminado de la competencia. Hoy, su única chance para llegar a Cuartos de Final es vencer el miércoles a Estados Unidos y que Francia pierda ante Tonga (jugaba hoy domingo 4.45) e Inglaterra en sus dos últimos juegos de primera fase. Ante "La Rosa", uno de los grandes candidatos a llegar a la final, Los Pumas tenían un duelo muy complicado que se hizo todavía más difícil a partir de los 18 minutos, cuando Tomás Lavanini vio la tarjeta roja (segundo argentino expulsado en un Mundial después de Pedro Sporleder en 1991). Así, Inglaterra encontró más ventajas para desarrollar su juego quirúrgico, utilizando muy bien el pie y también las "espaldas" de sus atacantes para abrir la cancha y perforar la defensa albiceleste. Por su parte, el equipo dirigido por Mario Ledesma volvió a dejar una pobre imagen, sin tener un claro plan de juego y cometiendo errores que le costaron muy caros. Su última presentación en esta primera fase será el miércoles a la 1.45 (hora argentina) frente a Estados Unidos. EL RESTO Por el Grupo A, Japón derrotó 38-19 a Samoa, quedó como líder con 14 puntos y muy bien perfilado para clasificarse a los Cuartos de Final en una zona en la que también se encuentran Irlanda (11) y Escocia (5). Los británicos enfrentarán este miércoles a Rusia en busca de un triunfo que los mantenga con chances en la última fecha, en la que se medirán justamente ante Japón. Por el Grupo B, en la madrugada de este domingo, Nueva Zelanda (9 puntos) buscaba su tercera victoria en su duelo de la cuarta fecha ante Namibia. En tanto, el martes, Sudáfrica (10) cerrará su primera fase frente a Canadá, conjunto del que espera una mano Italia (10), que en la última jornada chocará con los All Blacks. Un triunfo de los Springbooks obligaría a los italianos a vencer los Hombres de Negro para llegar a los Cuartos de Final. Finalmente, en el Grupo D manda Australia (11 puntos; 3PJ); en segundo lugar se encuentra Gales (9 puntos; 2PJ); y tercero se ubica Fiji (7 puntos; 3PJ). La cuarta fecha se cierra este miércoles con el duelo clave entre Gales y Fiji. En la última, Australia se mide con Georgia, mientras Gales juega con Uruguay. DOS DERROTAS Después de comenzar su participación con triunfos sobre Estados Unidos y Túnez, el Seleccionado Masculino de Vóley sufrió sus primeras dos caídas en la Copa del Mundo de Japón (que no es "Mundial"). En la madrugada del viernes, Argentina perdió 3-2 con Italia (28-26, 25-17, 12-25, 18-25 y 10-15); mientras que en la madrugada del sábado cayó 3-1 ante Polonia (27-29, 25-17, 25-18 y 26-24). Los próximos dos compromisos del combinado dirigido por Marcelo Méndez (que no citó en esta oportunidad a figuras como Luciano De Cecco o Facundo Conte) serán frente al local Japón y Brasil. MUNDIAL DE ATLETISMO En Doha (Qatar), la estadounidense Dalilah Muhamma logró un nuevo record mundial en la prueba de 400 metros con vallas al marcar un tiempo de 52s50. En tanto, el colombiano Anthony Zambrano hizo historia al quedarse con la medalla de plata en los 400 metros llanos: con marca de 44s15 quedó apenas por detrás del bahameño Steven Gardiner (43s48).

