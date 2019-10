Rincón Tuerca

Nuestro email: rincontuerca@ubbi.com TC BONAERENSE: La categoría está visitando este fin de semana el autódromo de Roque Perez en la búsqueda de otra carrera del presente campeonato. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. ESPERAN: El auto ya se terminó en el taller de la calle Suipacha en la vecina ciudad de Zárate donde se espera su incorporación al mundo de las picadas próximamente donde su dueño alguna vez corrió en el TC Regional. CENA: La cena en el Club Arsenal reunió a representantes de diferentes empredimientos del mundo automovilístico que abarcó hasta familiares comerciantes y periodistas que desquitaron de las bondades del chef Gustavo Ulrich que los volvió a deleitar con sus exquisiteces. DESTACAR: Dentro de los comenzales se destacó a la hora de comer el piloto que viene corriendo en la categoría Alma con su Fiat Uno en la Clase Dos a tal punto que ganó la clasificación, la serie y la final. Menos mal que el chabón es flaco. KART PLUS: Esta especialidad del karting va por otra carrera del campeonato durante este fin de semana con una competencia especial con pilotos invitados donde arrancan desde las 10 hs. COTIZA: Sin duda que es un buen momento para Victor Amaranto desde su condición de navegante que vienen de ganar en su clase en el Rally Federal en la carrera de Arrecifes. Donde el hombre cada día se cotiza mas para ocupar la butaca derecha. PROYECTO: Martín Saba el piloto oriundo de Olavarría está entusiasmado con el nuevo proyecto de armar el Fiat 128 en el taller de su amigo Juan Sbarra para concretar la posibilidad de correr en su ciudad. BUSCAR: Y para empezar a redondear este proyecto van a tirar el auto en la categoría de Fedenor para encontrar la competitividad que buscaran para luego sumarse al campeonato que se desarrolla en el autódromo de Olavarria. FORMULA RENAULT: La fábrica de talentos llega este fin de semana al autódromo de Mendoza por otra carrera del campeonato donde desde las 10.30 hs televisa Canal 13 a través del programa Carburando. CONFIRMADO: Quedó confirmado que el oriundo de Córdoba Pablo Copetti ahora radicado en el sur argentino estará en el Dakar 2020 con el mismo equipo de sus ultimas presencias en esta competencia. Si bien se bajaron varios equipos Don Pablo continuará con el MX Debesa en Arabia lugar del evento. SEPTIMO: Ignacio Lopez viene de correr en la categoría Prokart en el kartódromo de Zarate en la Clase Juniors donde finalizó séptimo con el karting que le atiende su padre Marcelo, ahora cuarenta puntos le lleva a su seguidor donde busca el presente campeonato. AMIGO: En reciente nota televisiva Gastón Fernandez habló de su amigo Tobías Amarillo donde hizo referencias de que el pibe tiene futuro, maneja muy bien y si no le hace caso a los de afuera va a ser un piloto a temer en un corto tiempo. INTENTAR: La idea es que todo se encamine para correr el año próximo en las categorías que fiscaliza Fedenor y en eso anda por estos días padre e hijo intentando conseguir ese auto que le de la posibilidad. Tendrán el dinero? SEGUIR: Los trabajos están avanzados en el auto conocido como el "Gaucho" que viene corriendo en los chasis del Regional de la mano de Gastón Fernandez que esperan tener el auto competitivo que desean para seguir avanzando en el campeonato. COPA RF: La categoría desarrolla otra carrera del campeonato en el kartódromo argentino este fin de semana con su habitual parque de autos donde desde las 10 hs arrancan con la clasificación. PROKAR: Cuando papá llegó a su empresa no podía creer que su hijo en orden conjunta con su tio tomaran la determinación de probar el Falcon de la GTB del Regional por las calles del lugar y parque no quedaran dudas subió el video a las redes lo que lo puso mal a papá Hernán. LO que se dice un dolobu el hermano de Hernan. FIAT COMPETIZIONE: La monomarca se presenta en el autódromo de Mendoza este fin de semana con su habitual parque de autos. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa Carburando. EMOCIONARSE: En la extensa nota televisiva Pablo Villaverde contó su vida deportiva en el automovilismo donde en algunos pasajes se emocionó cuando recordó a su papá y cuando también habló de su hija Delfina y de mamá Graciela. Marche un pañuelo! CURIOSIDAD: La llegada de las motos Suran al mercado local en el lugar indicado en la esquina de Rawson y Alberdi provocó la curiosidad de quienes visitan el comercio donde estas motos eléctricas tienen su encanto para quienes gustan de estos productos. CLARO: El zarateño Ivan Gonzalez volvió a dejar en claro que el próximo año se va a sumar al automovilismo zonal con el auto listo para si lo desea correr en la categoría TC Regional con su Chevy listo para correr. SUPER TC 2000: Nueva presentación de la categoría en el autódromo de Mendoza por otra carrera del campeonato este fin de semana. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa Carburando. ROTURA: Hugo Mauro viene de participar en la categoría 850 CC especial que desarrolla su actividad en el autódromo de Concepción del Uruguay donde la rotura de tres motores no le permitió tener la posibilidad de tener un fin de semana como se deseaba. REVANCHA: Esto ya lo dejó sin posibilidades de una revancha a Mauro porque la decisión estaba tomado de no continuar este año mas allá de cualquier resultado con su equipo por una cuestión de presupuestos. BINGO: Damian Toledo tiene armado un Bingo en el Centro de Jubilados desde las 14 hs todos los que lo deseen pueden participar del mismo donde en la puerta los recibirá la señora Roo y quedó confirmado que el chico cantor será el grandote Marcelo Gomez. TURISMO ZONAL PISTA: La categoría está visitando el autódromo de La Plata con sus dos clases para desarrollar otra carrera del campeonato durante este fin de semana. Desde las 9.30 arrancan con su espectáculo. DESEAR: Emiliano Falivene viene corriendo en karting y cuando los presupuestos están dados corre en dos categorías, Kart Plus y Pako pero el joven va por mas y desea ahora llegar al auto con techo con un chasis del regional. FORMULA 07: Nueva propuesta de la categoría con sus dos clases este fin de semana y su habitual parque de máquinas donde en el autodromo platense desarrollan su espectáculo desde las 11 hs. VIAJAR: El ex piloto de Alma Gustavo Carrerira acaba de coronarse campeón en karting y también como Milla está viajando al mundial de esta especialidad en los próximos días, donde buscará lograr ser protagonista. REUNION: Finalmente se desarrollo la reunión entre los dirigentes del club del primer auto argentino y los representantes del municipio encabezado por su señor intendente Sebastián Abella donde se trabajó en la organización de la próxima fiesta del automóvil. LUGAR: Dentro de este contexto de la próxima fiesta del automóvil se determinó que la misma se desarrolla el venidero primero de diciembre y el lugar elegido fue el parque urbano lo que sorprendio a muchos este cambio de escenario. CAMBIO: Seguramente los organizadores tendrán en claro de este cambio de ubicación sacándola desde las puertas del Museo que fue tradicional en las tres últimas fiestas algo que explicaran los motivos ya encaminados en su momento para dicho traslado. BONO: El piloto local Gastón Fernandez lanzó un bono contribución con premios importantes para quienes adquieran al mismo ubicando al propio piloto que viene participando en la categoría de los chasis del TC Regional. PROCAR: La categoría visita una vez mas el autodromo porteño por otra carrera del campeonato en este fin de semana con sus dos clases y su interesante parque de autos. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. PROMETER: Cuentan que en las comidas de los viernes de los componentes de las picadas los muchachos comen muy bien y parece que Fernando Moreno les sigue prometiendo realizar este tipo de encuentros gastronómicos en su parrilla que aún no se logra determinar. Será para tanto?! CONCRETAR: Siguiendo con este tema de las picadas el pibe local Ballini sigue trabajando lentamente en el armado de su Fiat para concretar la posibilidad de estar en la alta competencia antes del cierre de la temporada. CIERTO: Es cierto que el auto ya está listo para correr si el piloto lo desea, pero también es cierto que Victor Gonzalez desde los presupuestos no está en condiciones de meterse en la alta competencia donde piensa dejar la categoria Alma y sumarse a las que fiscaliza Fedenor. PROCAR 2000: En el autódromo Juan y Oscar Galvez la categoría encara otra carrera del campeonato este fin de semana donde desde las 9.30 hs comienza con la clasificación. MOTORES: En la estructura de Daniel Berra se alejó del equipo Josito Di Palma y tras este alejamiento llegó al equipo Esteban Gini que contará desde la próxima carrera con los motores del limeño. ACOMPAÑA: Gustavo Verón tras su paso en su momento en el TC Regional ahora el zarateño está muy entusiasmado con el mundo del Rally donde acompaña al equipo Emma Team y a los amigos que gustan de esta propuesta. APAC 1.4: Con su habitual parque de autos la categoria esta visitando este fin de semana el autodromo platense donde utilizan el circuito mas corto sin chicana comenzando con su espectáculo desde las 9 hs cuando ya ingresan en la parte final del presente campeonato. PROXIMA: Los dirigentes que tienen a su cargo los destinos de la categoria Tope Race ya confirmaron que finalmente la próxima competencia del año se va a desarrollar en el autodromo Roberto Mouras de La Plata 18, 19 y 20 de octubre para sus tres clases y se está evaluando con llegar alguna otra categoria de soporte. TRABAJOS: Siguen avanzando los trabajos en el autodromo capitalino donde de a poco se va cumpliendo la primera parte del nuevo proyecto donde ya se vislumbra el trabajo en zona de boxes y en algunas de las pistas a lo largo de todo el predio. FORMULA CITROEN: La monomarca esta visitando este fin de semana el autodromo platense por otra carrera del presente calendario con su habitual parque de autos. Desde las 14 hs. desarrollará su final. EXITOSO: Asi fue la fecha del Rally Federal que vienen de correr de Arrecifes con el homenaje a Carlos Pairetti contando con un parque interesante de autos y mucho público acompañando.

Rincón Tuerca

