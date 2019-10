La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 06/oct/2019 Consenso para tratar la obesidad en la Argentina







Siete sociedades argentinas firmaron un documento para avalar la cirugía bariátrica y metabólica (CBM), resaltando la importancia de que los pacientes sean diagnosticados y tratados a tiempo. De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (2019), en la Argentina de cada 10 personas, 6 tienen sobrepeso (61.6%) y 2 tienen obesidad (25.4%). El proyecto a favor de la CBM señala la importancia de que los pacientes que reciben esta técnica sean realmente los adecuados, es decir que se los haya seleccionado según su Índice de Masa Corporal (IMC) como así también por sus enfermedades asociadas. El informe explica el término cirugía metabólica, el cual consiste en la aplicación de los mismos procedimientos quirúrgicos diseñados para tratar la obesidad severa, orientada para pacientes no obesos mórbidos, que padecen enfermedades metabólicas de difícil control con medicación y cambios de hábitos (por ejemplo: diabetes tipo 2, hipertensión arterial, apnea del sueño, esteatosis hepática severa, dislipemia, entre otras). De esta manera, se pretende mejorar los factores de riesgo cardio metabólicos en individuos no obesos mórbidos. Actualmente se realizan unas 10.000 CBM por año, esto significa que solo se beneficia el 1% de los candidatos posibles con esta cirugía. Indicación de cirugía bariátrica: Fracasos de tratamientos médicos previos. No ser adicto a drogas o alcohol. No tener patologías psiquiátricas descompensadas. IMC mayor de 40 kg/m2 IMC mayor de 35 kg/m2 asociada a diabetes, hipertensión arterial, apnea del sueño, enfermedades articulares graves, dislipemias o hígado graso. Indicación de cirugía metabólica: IMC mayor de 35 kg/m2 con historia de fracasos de tratamientos previos, ó IMC mayor de 30 kg/m2 asociada a enfermedades metabólicas de difícil control con medicación tales como diabetes, hipertensión arterial, apnea del sueño, enfermedades articulares graves o dislipemias severas. El Consenso Intersocietario sobre Cirugía Bariátrica y Metabólica fue presentado este 3 de octubre en el Senado de la Nación, luego de más de 2 años de elaboración, y fue firmado por: la Asociación Argentina de Cirugía (AAC), la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad (SACO), la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN), la Sociedad Argentina de Diabetes (SAD), la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo (SAEM). El Dr. Pedro Martinez Duartez, Jefe del Servicio de Cirugía Bariátrica y Metabólica del Hospital Universitario Austral y coordinador del consenso en representación de SACO, aseguró que "el objetivo fue generar un documento que permita, a todos los profesionales de la salud, acceder a una información fiable en beneficio de los pacientes con obesidad de nuestro país. Se abordaron en el mismo todas las etapas del tratamiento quirúrgico de la obesidad y sus enfermedades asociadas: las instancias pre, intra y post operatoria". Además, el Dr. Martinez agregó: "La Cirugía Bariátrica y Metabólica es el tratamiento más eficaz y seguro para la obesidad clínicamente grave, con evidencia que demuestra reducción de la mortalidad por todas las causas, mejoría en la expectativa y en la calidad de vida de los pacientes".





