La paritaria municipal comenzará a negociarse de enero a diciembre

La propuesta fue del Ejecutivo y desde el gremio la recibieron con buenos ojos. En cambio, todavía no hay consenso por los aumentos para el segundo semestre. La propuesta fue del Departamento Ejecutivo y desde el gremio la recibieron con buenos ojos. Los que no tienen consenso son los aumentos para el segundo semestre: el Sindicato los consideró "insuficientes" e insistirá por la clausula gatillo. La paritaria municipal cambia de perspectiva: a partir del 2020 se negociará en coincidencia con el año calendario, con el objetivo de hacerla coincidir con el presupuesto oficial vigente, y en dos tramos semestrales, tal como está determinado en el Convenio Colectivo de Trabajo. De esta forma, las negociaciones se darán previo a los tramos enero-junio y julio-diciembre. Si bien todavía el acuerdo no ha sido sellado, la propuesta hecha este lunes por el Departamento Ejecutivo fue recibida con buenos ojos por el Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana y, según pudo saber La Auténtica Defensa, sería rubricada en la próxima reunión paritaria. Lo que todavía no asoma en el horizonte es la suba que los trabajadores del Estado local recibirán de acá a fin de año. El intendente Sebastián Abella ya dispuso de forma unilateral aumentos del 6 y 4 por ciento para los meses de septiembre y octubre, más una cifra no remunerativa de entre 3 mil y 9 mil pesos para los talleristas. Estos montos se complementaron con el pago en septiembre de la última cuota de un bono especial que varió en función de cada categoría y que llegó a redondear un total de hasta $12 mil en el caso de los empleados con menores ingresos de nuestro municipio. Pero el Sindicato viene reclamando que la inflación borró el impacto de estos aumentos. Por eso se ha puesto como meta lograr la clausula gatillo, que -de acordarse- entraría en vigencia hasta diciembre. En ese sentido, se llevó para "analizar" la propuesta del Departamento Ejecutivo de otorgar subas del 2 por ciento para los meses de noviembre y diciembre, aunque le expresó a este medio que la oferta no alcanza sus expectativas. "La propuesta del Ejecutivo nos parece insuficiente. La vamos a analizar, pero probablemente el Sindicato concurra a la próxima reunión paritaria con una contra-oferta", manifestó Carlos Barrichi, secretario del Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana, en diálogo con La Auténtica Defensa. Desde el gremio calcularon que, teniendo en cuenta todas las subas que otorgó el Municipio hasta la fecha, los sueldos de sus afiliados se encuentran un 15 por ciento debajo de la inflación anual acumulada, puntos que no están dispuestos a resignar.







EL GREMIO HIZO PÚBLICA EL ACTA FIRMADA TRAS LA REUNIÓN DE AYER.

La paritaria municipal comenzará a negociarse de enero a diciembre

