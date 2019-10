La Auténtica Defensa. Edición del martes, 08/oct/2019 Dos hermanos se defendieron de asaltantes; uno terminó baleado







Ocurrió el domingo en horas de la madrugada, sobre ruta Panamericana, a la altura del barrio San Cayetano. Los delincuentes son buscados por la Policía.

Dos hermanos karatecas que debieron detenerse a un costado de la Panamericana por la pinchadura de una llanta se defendieron a golpes y patadas de delincuentes que intentaron robarles a mano armada, aunque una de las víctimas resultó herida con un disparo en las costillas. El hecho ocurrió en horas de la madrugada del domingo a la altura del barrio San Cayetano y en principio se creyó que había sido responsabilidad de los tirapiedras, delincuentes que se dedican a forzar el detenimiento de los autos que circulan por la autopista arrojándoles objetos contundentes para después abordar a sus pasajeros y asaltarlos. Sin embargo, esta vez la modalidad fue distinta. La pinchadura de una Renault Duster sobre el carril mano a Capital Federal les brindó la excusa de ataque a los delincuentes, quienes amenazaron a punta de pistola a dos hombres que viajaban hacia la localidad de Merlo, ambos profesores de karate y uno de ellos perteneciente a la Policía. Fue así como se desencadenó una lucha cuerpo a cuerpo que terminó con el intercambio de disparos, con el efectivo policial resultando herido. No está claro si al menos uno de los agresores, que se dieron a la fuga, también fue alcanzado por las balas. El policía debió ser trasladado de urgencia al Hospital Municipal San José. Presentaba una herida de bala debajo de una axila, aunque horas más tarde fue derivado a otro centro de salud. Su vida no correría peligro. Su acompañante recibió golpes menores. En tanto, todavía continúa la búsqueda de los dos delincuentes involucrados en el hecho. El domingo ingresaron dos personas al Hospital con diversas heridas en la cabeza, pero se descartó que estén relacionados al intento de robo. Una de las claves para dar con los responsables del hecho es una pistola calibre 38 que arrojaron al suelo durante su huida y que será objeto de pericias. La causa quedó radicada en la UFI 2 del Departamento Judicial Zárate-Campana.

La Duster en la que viajaban hacia Merlo las dos víctimas. #Dato tiroteo con tirapiedras en #Panamericana Km 81 a Capital, dos heridos, un policía de Merlo que viajaba en una Duster blanca recibió un tiro bajo la axila, fue trasladado por SAME al hospital San José de #Campana, Uno de los delincuentes resultó herido, se dio a la fuga. pic.twitter.com/7OqgrB7WcP — Daniel Trila (@dantrila) October 6, 2019

