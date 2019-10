P U B L I C







LINIERS SALTÓ A LA CIMA El domingo, en el inicio de esta quinta fecha del Torneo Apertura de la Primera D, Liniers venció 3-2 como local a Atlas y quedó en lo más alto de la tabla de posiciones con 12 puntos, superando, justamente, al elenco de General Rodríguez y a Sportivo Barracas, que mañana cerrará la programación visitando a Yupanqui. En tanto, ayer lunes se disputaron dos encuentros: Defensores de Cambaceres estiró su buen momento al vencer 2-1 en Ensenada a Deportivo Paraguayo, mientras que Central Ballester le ganó 1-0 a Argentino de Rosario. Hoy, además de Claypole vs Puerto Nuevo, también jugarán: Muñiz vs Atlético Lugano y Centro Español vs Juventud Unida, que tendrá la posibilidad de igualar la línea de Liniers en lo más alto de la tabla.



Desde las 15.30 horas, el Auriazul buscará volver a la senda positiva y, además, sumar sus primeros puntos fuera de Campana esta temporada. El DT Carlos Pereyra realizaría dos modificaciones en la formación titular. Después de la dura derrota sufrida como local frente a Defensores de Cambaceres en la fecha pasada, Puerto Nuevo viajará al sur del conurbano bonaerense a la búsqueda de revertir ese traspié y conseguir sus primeros puntos en condición de visitante en lo que va de la temporada: desde las 15.30 horas enfrentará a Claypole con arbitraje de Wenceslao Meneses en un partido correspondiente a la quinta jornada del Torneo Apertura de la Primera D. Hasta el momento, el Portuario suma tres unidades en el campeonato, gracias a la victoria 3-1 sobre Juventud Unida de la segunda fecha. El resto de sus presentaciones terminaron en derrotas: 2-0 con Deportivo Paraguayo, 1-0 ante Centro Español (ambas como visitante) y el 5-1 ante Defensores de Cambaceres en Campana. En esa caída ante el Rojo de Ensenada, el Auriazul sufrió a los 3 minutos de juego la expulsión de su capitán, Lautaro Cuenos, una situación que le hizo cuesta arriba el cotejo y que para visitar hoy a Claypole deberá ser subsanada por el entrenador Carlos Pereyra. Y "Jetín" finalmente se decidió por Raúl Colombo para conformar la zaga central, por lo que el "Negro" estará debutando en esta temporada, la cuarta en la que defiende los colores de la institución del barrio Don Francisco. Sin embargo, ése no será el único cambio que realizará hoy el DT en la formación titular: Brian Fassone se recuperó de su lesión y regresará en lugar de Nazareno Gómez, quien integrará el banco de suplentes. Y podría haber también una tercera modificación: es que Ezequiel "Noni" Ramón arrastra una molestia muscular y si no está al cien por ciento, hoy sería reemplazado por Nahuel Gerez en el lateral izquierdo. Entonces, la probable formación de Puerto Nuevo para enfrentarse esta tarde con Claypole sería: Ignacio Díaz Peyrous; Nicolás Rodríguez, Raúl Colombo, Lautaro Velasco, Ramón o Gerez; Kevin Redondo; Emmanuel Russo, Santiago Palacios, Agustín Campana, Mariano Filiosi; y Brian Fassone. En tanto, la nómina de convocados por Pereyra para este partido se completa con Esteban Montesano, Sandro Areco, Rodrigo Herrera, Nicolás Colombano, Enzo Moreno, Nazareno Gómez y Orlando Sosa. Por su parte, Claypole llega a este compromiso con 7 puntos en su haber: en el debut igualó sin goles como local con Atlético Lugano; luego venció 1-0 a Argentino en Rosario; en la tercera fecha cayó ante Atlas como local; y en su última presentación superó 1-0 a Yupanqui como visitante. El conjunto que dirige Roque Drago repetiría los mismos 11 titulares que presentó ante el Trapero.

PUERTO NUEVO VISITA ESTA TARDE A CLAYPOLE





BRIAN FASSONE SE RECUPERÓ DE SU LESIÓN Y REGRESA HOY A LA TITULARIDAD. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 36. En 35 partidos, Puerto Nuevo logró 10 victorias, Claypole venció en 13 ocasiones y se produjeron 12 empates. Puerto convirtió 37 goles, mientras que Claypole anotó 44. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 17 partidos, Puerto venció 6 veces (17 goles), Claypole ganó en 3 ocasiones (10 goles) y se registraron 8 empates. COMO LOCAL CLAYPOLE. En 18 enfrentamientos, Puerto ganó en 4 ocasiones (20 goles), Claypole se impuso en 10 oportunidades (34 goles) e igualaron en 4 oportunidades. EL ULTIMO ENCUENTRO. El viernes 12 de abril de 2019, por la 26ª fecha del campeonato 2018/19 de Primera D, Puerto Nuevo se impuso 2-1 con goles de Nicolás Colombano y Santiago Correa (Matías Sarmiento el descuento de Claypole). APOSTILLAS: Puerto Nuevo acumula 2 triunfos consecutivos ante Claypole. La última derrota fue el 16 de mayo de 2018, por la 30ª fecha del campeonato 2017/18 de Primera: 1 a 0 con gol de Gastón Aranda. MÁXIMOS GOLEADORES PUERTO NUEVO: Mauro Fernández (3), Orlando Sosa (3), Matías Greco (3), Guillermo Pérez (2), Juan Pablo Martínez (2), Diego Herrero (2), Diego Romero (2) y Nicolás Colombano (2). MÁXIMOS GOLEADORES CLAYPOLE: Gastón Aranda (5), Emanuel López (2), Alejandro Ayala (2), Santiago Szerdi (2). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE: El lunes 12 de noviembre de 2018, por la 11ª fecha del campeonato 2018/19 de Primera D, Puerto Nuevo se impuso 1-0 sobre Claypole como visitante. CLAYPOLE (0): Leandro Romero; Alan Castillo, Leandro Badalovich, Emanuel Díaz, Andrés Celada; Elías Fernández, Axel López, Juan Cruz Rivero; Matías Sarmiento; Nerio Villarreal y Sergio Liparoti. DT: Roque Drago. SUPLENTES: Ignacio Cravero, Rodrigo Delgado, Cristian Humano, Ramiro Ramírez, Matías Petrovich, Mauro Preti y Patricio Sosnowski. PUERTO NUEVO (1): Leandro Bonet; Joaquín Montiel, Gonzalo Leizza, Santiago Correa; Nicolás Colombano, Kevin Redondo, Oscar Peñalba, Nahuel Banegas; Marcelo González; Mauricio Ruiz y Orlando Sosa. DT: Carlos Pereyra y Hugo Medina. SUPLENTES: Rodrigo Ponce De León, Lautaro Cuenos, Julián Sprovieri, Eliseo Aguirre, Brian Figueroa, Thomas Solís y Nicolás Rodríguez. GOLES: PT 35m Nicolás Colombano (PN). CAMBIOS: PT 37m Sosnowski x López (C). ST 23m Preti x Castillo (C); 24m Figueroa x Sosa (PN); 32m Cuenos x González (PN); 45m Aguirre x Colombano (PN). AMONESTADOS: López, Fernández, Badalovich y Sosnowski (C); Banegas, Ruiz y Sosa (PN). EXPULSADO: ST 43m Kevin Redondo (PN). CANCHA: Claypole. ÁRBITRO: Edgardo Zamora.

Primera D:

Puerto Nuevo visita esta tarde a Claypole

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: