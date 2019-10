"Hace 3 años que estoy esperando que el gobierno me dé una respuesta"

Evelyn García es la mamá de Ian, un niño de 6 años que tiene ceguera y desde el año 2016 aguarda que lo habiliten para cobrar la pensión por discapacidad que le permitiría mejorar su calidad de vida.

"Voy al Municipio, a Acción Social para ver si me pueden ayudar con el trámite y no saben nada, no tienen el mínimo interés por mi hijo". Cansada de esperar, Evelyn Garcia expresa la impotencia que arrastra desde 2016: "Este gobierno sacó las pensiones de discapacidad sin importarle nada, no tienen sensibilidad. Hace 3 años que hice el trámite para Ian y todavía me figura que está en tratamiento. Ya a esta altura sé que no va a salir", señaló la mujer.

Ian es un nene de 6 años que tiene ceguera en ambos ojos a causa de retinopatia del prematuro, según detalló Evelyn. Y con las quitas de pensiones llevadas adelante por Cambiemos tuvo que volver a realizar el trámite en 2016 y desde ahí no tiene noticias. "En octubre del mismo año me llamaron urgente que tenía un dia para entregar un papel que te brinda Anses que dice que el nene es soltero, se los entregué, y desde entonces solo me dicen que todavía está en trámite", explicó.

La pensión, asegura, es vital para mejorar la calidad de vida de Ian, porque eso le permitiría acceder a una acompañante terapéutica que lo ayude a progresar en su aprendizaje. "Cuando fui a la Municipalidad no me prestaron atención, necesitaba que me averiguaran sobre el trámite, pero me dijeron que no sabían nada. No mostraron interés en mi hijo, el Intendente Abella me dio la espalda", lamentó.

"Yo no puedo trabajar porque mi hijo aun no habla, no camina, usa pañales. Estoy cansada de reclamar, pero a este gobierno no le importan las personas", cerró.

ARTICULO RELACIONADO