Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. ESTACIONAMIENTO DESMEDIDO "No se está cumpliendo la ordenanza de restricción de estacionamiento en plaza Chaperouge de barrio Dálmine. Tránsito no interviene y los autos además estacionan bloqueando los garages. Este domingo fue un total y completo descontrol a prueba de cualquier estado de ánimo. El número para denuncias de enlace no responde. Envío foto de calle 25 de Mayo", escribe Ana. OTRA VEZ ESE PUENTE "El finde pasado tuve un inconveniente en el puente de Tenaris. El puente tiene roto parte del hormigón lo cual hizo que se me rompieran las dos ruedas izquierdas del auto. ¿A quién le hago el reclamo?", escribe Fabián. INUNDADOS, DE AGUA POTABLE "Esto es Grassi esquina Pose, (barrio Las Praderas). Personal de ABSA vino el viernes, dejó el pozo abierto y se fue. El agua brota de a montones y como son terrenos bajos, se mete en las casas y no hay presión. Necesitamos urgente que venga alguien", escribió N.F. #QuejaVecinal lomos de burro sin señalizar en barrio Las Campanas, calle Barlaro desde Colectora Sur hasta el 100 hay tres lomos de burro sorpresa, un motociclista resultó herido al caer con la Honda Twister el domingo al mediodía, la sombra de los árboles confunde los desniveles pic.twitter.com/ywqhMQF3RR — Daniel Trila (@dantrila) October 7, 2019 #QuejaVecinal Grassi esquina Pose, barrio Las Praderas. "Personal de ABSA vino el viernes, dejó el pozo abierto y se fue. El agua brota de a montones y como son terrenos bajos se mete agua en las casas, no hay presión. Necesitamos urgente que venga alguien”, escribió una vecina. pic.twitter.com/GAYcfcPhxG — Daniel Trila (@dantrila) October 6, 2019

8 de Octubre de 2019:

Quejas Vecinales

