La Auténtica Defensa. Edición del martes, 08/oct/2019 El Centro Integral de la Visión se suma a campaña gratuita de prevención de la ambliopía







Es la mala visión debido a una falla en el desarrollo en los primeros años de vida, que puede ser irreversible si no se trata. Este jueves se realizarán controles gratuitos en De Dominicis 944 a niños de 4 a 14. Requiere reservar turno. La Amblioquía u "ojo perezoso" la padecen 2 a 3 de cada 100 niños. Es la mala visión en uno o ambos ojos debido a una falla en el desarrollo visual en los primeros años de vida, y puede ser irreversible si no se trata en forma oportuna. En general, si no se consulta a un Oculista de manera preventiva, puede pasar inadvertida hasta hacerse irreversible. Sumándose a la Campaña Gratuita Latinoamericana de Prevención de la Amblioquía organizada por el Consejo Latinoamericano de Estrabismo, este jueves 10, el Centro Integral de la Visión de De Dominicis 944 ofrece sus profesionales para realizar controles gratuitos a niños de 4 a 14 años. La única condición es que sean acompañados por un adulto, reservando turno preferentemente al correo electrónico: civturnos@fibertel.com.ar o llamando al teléfono 42 2253. DESTINO La campaña tendrá lugar este jueves en toda la Argentina y lleva por nombre Dr. Alberto Ciancia, considerado un prócer contemporáneo de la medicina argentina quien a los 17 años casi no tenía dinero para comer ni estudiar. Aun así, viajó a la Capital, donde sobrevivió como peón de yesero, vendió diarios por las calles de Buenos Aires. Recorrió casas para ofrecer las enormes radios que se fabricaban en los años cuarenta. Hasta que consiguió un trabajo de media jornada en un colegio secundario, que le permitió ingresar en la Universidad de Buenos Aires a los 24 años. En 2011 recibió el título de Prócer de la medicina oftalmológica en la Asociación Médica Argentina, en un acto organizado por la revista "Gracias, doctor", por haber salvado la vista de miles de niños al descubrir un tipo de estrabismo que lleva su nombre: el Síndrome de Ciancia. Su hallazgo ocurrió en 1962.

La Amblioquía u “ojo perezoso" la padecen 2 a 3 de cada 100 niños. Si es detectada a tiempo tiene tratamiento.



El Centro Integral de la Visión se suma a campaña gratuita de prevención de la ambliopía

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: