Luego de la derrota ante Brown (A), el experimentado volante de Villa Dálmine se refirió al encuentro: destacó la propuesta del Violeta y lamentó la falta de contundencia y también el haber recibido un nuevo gol de pelota parada. Uno de los jugadores más regulares que ha tenido Villa Dálmine en sus últimas presentaciones ha sido Facundo Affranchino. El mediocampista surgido de River Plate, con pasos previos por Belgrano de Córdoba, San Martín de San Juan, Unión de Santa Fe, Ferro Carril Oeste e Instituto, se ha afianzado en el Violeta y ha desarrollado una tarea en la zona media, junto a Nicolás Del Priore, que no llevó a extrañar la presencia del capitán Matías Ballini, ausente por lesión. Y desde ese lugar analizó la derrota que el equipo de nuestra ciudad sufrió el pasado sábado ante Brown de Adrogué, la primera en condición de local. "Fuimos el equipo que propuso, que intentó jugar e intentó hacer las cosas de buna manera, con un buen fútbol, pero no se nos dio", señaló en primera instancia en la sala de prensa del estadio de Mitre y Puccini. "Fuimos el equipo que tuvo mayormente la tenencia del balón. Intentamos de diferentes maneras, por adentro, por afuera, pero no se pudo. Es una pena. Hay que trabajar y dar vuelta la página", agregó luego. En cuanto a los ítems a corregir, Affranchino marcó dos. Primeramente se refirió al segundo gol que recibió Villa Dálmine, ese "viandazo" que ensayó Ariel Kippes desde el borde del área después de no haber podido rechazar en dos instancias un córner que llegó desde la derecha. "Veníamos trabajando muy bien la pelota parada rival, resolviéndola sin problemas, y en los dos últimos partidos recibimos goles por esa vía", señaló. Además, el mediocampista apuntó a la falta de efectividad para concretar las oportunidades de ataque. "Nos viene faltando contundencia. Lo sufríamos más de visitante, porque de local estábamos mas contundentes. Pero hoy no fue el caso", afirmó. Finalmente, en cuanto a su desenvolvimiento personal, Affranchino se mostró conforme con lo que viene mostrando y también con la tarea que está desempeñando: "Me piden que trate de ser el equilibrio, pero también que tenga participación en ataque y por eso estoy llegando al área rival, siendo más ofensivo, que es mi característica", explicó. EL OTRO FACUNDO Luego del partido ante Brown de Adrogué, quien también pasó por la sala de prensa fue Facundo Rizzi, que hizo su estreno con la camiseta de Villa Dálmine. "Estaba ansioso, hacía mucho que no jugaba y creo que me faltó ritmo de juego", reconoció el lateral izquierdo que suplantó al suspendido Nahuel Banegas. En cuanto al partido, el ex Rosario Central señaló: "Siempre laburamos en la semana para tener mucha intensidad en cada uno de los partidos y creo que hoy lo mostramos. Fuimos protagonistas todo el partido, pero no se nos dio el resultado que esperábamos".

AFFRANCHINO SE HA CONVERTIDO EN EL JUGADOR DE EQUILIBRIO DEL VIOLETA.







Primera Nacional:

Affranchino; "Hay que dar vuelta la página"

