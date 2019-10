Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 08/oct/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 08/oct/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Fútbol







BOCA, ÚNICO LÍDER Con un tanto de Agustín Almendra y una discreta producción futbolística, Boca Juniors venció 1-0 como visitante a Defensa y Justicia y recuperó su condición de único líder del campeonato de la Superliga. Por su parte, River Plate superó 2-0 a Patronato de Paraná con un doblete de Rafael Santos Borré y ya se ubica en la tercera posición, a cuatro unidades del Xeneize. Los demás resultados del domingo fueron: Vélez Sarsfield 2-0 Independiente, Lanús 1-1 Rosario Central y Unión 1-0 Colón. Así, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Boca Juniors, 21 puntos; 2) Argentinos Juniors, 18 puntos; 3) River Plate, 17 puntos; 4) Vélez Sarsfield, Lanús, Talleres, Racing Club y San Lorenzo, 16 puntos. La 10ª y próxima fecha se jugará entre el sábado 19 y el lunes 21, después del parate que tendrá el campeonato por la fecha FIFA de octubre. ALMAGRO: OTRA SORPRESA Por los Octavos de Final de la Copa Argentina, Almagro venció ayer 1-0 a Talleres de Córdoba y dio otro batacazo en este certamen (anteriormente había eliminado a Boca Juniors por penales). Así, además, se transformó en el rival de River Plate en Cuartos de Final, duelo que se disputará este viernes 11 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. GRITÓ MESSI Con un gol de tiro libre de Lionel Messi (el primero de la temporada para el rosarino), Barcelona venció 4-0 a Sevilla por la octava fecha de la Liga Española. Los catalanes suman 16 puntos y están a dos del líder, Real Madrid, que superó 4-2 al Granada. Además de "La Pulga", los otros argentinos que celebraron tantos propios en esta fecha en España fueron Facundo Roncaglia y Ezequiel Ávila, quienes marcaron para el triunfo 2-1 de Osasuna ante Villarreal. CINCO EN ITALIA Un quinteto de jugadores argentinos marcó goles el domingo en la Serie A de Italia. Paulo Dybala y Gonzalo Higuain le dieron la victoria 2-1 a Juventus frente al Inter, para el que anotó Lautaro Martínez (de penal). Además, Alejandro "Papu" Gómez marcó para la victoria 3-1 de Atalanta sobre Lecce; y Rodrigo Palacio gritó para el Bologna, que igualó 2-2 con Lazio. SELECCIÓN, EN ALEMANIA La Selección Argentina ya está concentrada en un complejo universitario en las afueras de Dortmund, donde mañana se medirá frente a Alemania desde las 15.45 horas en el estadio Signal Iduna Park del Borussia Dortmund en su primer amistoso de esta fecha FIFA de octubre. El segundo será el domingo a las 11.00 en Elche (España), ante Ecuador. PRIMERA B METRO La novena fecha del Torneo Apertura se cerró ayer con tres partidos: San Miguel (con el debut de Walter Marchesi como DT) igualó sin goles como local ante Fénix; J.J. Urquiza superó 2-1 a Almirante Brown; y Acassuso empató 1-1 con Defensores Unidos. Antes, el domingo: Villa San Carlos 0-1 Talleres (RE) y Colegiales 0-1 Argentino de Quilmes. Ahora, el líder es San Telmo, con 18 puntos; mientras que Tristán Suárez y J.J. Urquiza son escoltas con 17. PRIMERA C En la continuidad de la 11ª fecha del Apertura jugaron: Berazategui 2-1 Luján, Lamadrid 2-0 Excursionistas, Midland 0-0 San Martín (B), Dock Sud 2-0 Real Pilar y El Porvenir 0-3 Victoriano Arenas. Hoy se cierra la programación con: L.N. Alem vs Ituzaingo y Argentino (M) vs Deportivo Español.

Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: