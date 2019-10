En el Grupo A, Defensores de La Esperanza y Mega Juniors volvieron a ganar, siguen líderes y aseguraron su lugar en el Hexagonal Final. En tanto, Lechuga logró un triunfo clave ante San Felipe en la lucha por el tercer puesto. En el Grupo B, goleó Las Campanas y empató La Josefa, mientras que Albizola le ganó a Otamendi y sigue en carrera por terminar entre los mejores tres. El pasado domingo se disputó la 19ª fecha de la primera fase del Torneo Oficial de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol, con resultados que confirmaron tendencias y otros que abrieron interrogantes de cara a la definición de cada una de las dos zonas y teniendo en cuenta que los tres mejores de cada Grupo avanzarán al Hexagonal Final que definirá al campeón. En ese sentido, Defensores de La Esperanza y Mega Juniors, líderes del Grupo A, ya aseguraron su lugar en ese Hexagonal Final con los triunfos conseguidos este domingo. El Verdinegro superó 3-0 a Desamparados con goles de Federico Godoy (2) y Nicolás Vela, mientras que Mega venció 2-0 a El Junior con tantos de Diego Romero y Alan Blois. Así, lo más importante de esta zona pasa ahora por la definición del tercer puesto, que tuvo el domingo un duelo clave: Lechuga le ganó 1-0 a Deportivo San Felipe con gol de Ezequiel De la Cruz y le recortó tres puntos directos a su vencido. Ahora, "Sanfe" se quedó en 33, mientras que Lechuga llegó a 30, con la salvedad que tiene dos encuentros menos. Por su parte, Deportivo San Cayetano, que quedó libre en esta jornada, se retrasó en esta lucha: hoy suma 21 puntos, aunque cuenta con tres partidos menos que San Felipe. Por este Grupo A no hubo más acción el domingo, dado que Juventud Unida y Malvinas se adjudicaron los puntos de sus respectivos compromisos frente a Villa Dálmine y Deportivo Río Luján, equipos que se retiraron del certamen. En la próxima fecha, Defensores de La Esperanza y Mega Juniors se medirán entre sí en un duelo que puede empezar a definir al líder del Grupo A. Los demás enfrentamientos serán: Deportivo San Felipe vs Juventud Unida, Lechuga vs Malvinas y Deportivo San Cayetano vs El Junior. En tanto, Desamaparados sumará de a tres por la baja de Río Luján. GRUPO B En esta zona, el que ganó tranquilidad fue Atlético Las Campanas, que goleó 8-0 a Las Palmas y volvió a lo más alto de la tabla de posiciones. El último campeón se impuso con tantos de Diego Gómez (2), Franco Otta (2), Enzo Ramallo, Santiago Candia, Javier Vallejos y Tomás Fumeau y así alcanzó a La Josefa no pudo sumar de a tres. El último subcampeón y único invicto del actual certamen igualó 1-1 con Barrio Lubo con gol de Marcelo Dorregaray y, por ello, se quedó con gusto a poco por no haber podido mantenerse como único líder de esta zona. En tanto, en el duelo más atractivo de este Grupo B en esta 19ª fecha, Albizola le ganó 1-0 a Otamendi con gol de Nicolás Stillo y dio un golpe sobre la mesa cuando parecía que los tres primeros se le escapaban. Pero con esta victoria volvió a apretar las cuatro primeras posiciones y le dio nuevo ímpetu a sus aspiraciones de quedar entre los tres mejores y alcanzar el Hexagonal Final. En los demás encuentros de esta fecha, Real San Jacinto se adjudicó los tres puntos por la no presentación de Atlético Las Praderas, mientras que Leones Azules ganó también los tres puntos (debía enfrentar al retirado Puerto Nuevo). En tanto, Villanueva quedó libre. En la próxima fecha se jugarán los siguientes partidos: Atlético Las Campanas vs Leones Azules, La Josefa vs Real San Jacinto, Otamendi vs Barrio Lubo, Albizola vs Las Palmas y Atlético Las Praderas vs Villanueva.

EL FESTEJO DEL GOL DE NICOLÁS STILLO PARA LA VICTORIA DE ALBIZOLA SOBRE OTAMENDI.





LECHUGA LE GANÓ A SAN FELIPE Y QUEDÓ A TRES PUNTOS DEL TERCER PUESTO, CON DOS PARTIDOS MENOS.





LA JOSEFA IGUALÓ 1-1 CON BARRIO LUBO Y SE MANTIENE COMO EL ÚNICO INVICTO DEL CERTAMEN.



Liga Campanense:

Se disputó la 19ª fecha del Torneo Oficial

