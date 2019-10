Lo hizo con un amistoso ante Lanús. Su debut será este viernes, cuando enfrentará como visitante a Social Alejandro Korn.

El pasado viernes, el Club Ciudad de Campana presentó el plantel con el que afrontará el Torneo Provincial de Clubes que comenzará esta semana. Fue en un amistoso que disputó frente al Club Lanús (se prepara para el Torneo Federal) en el gimnasio de Chiclana 209.

El debut del Tricolor será este viernes 11 como visitante frente a Social Alejandro Korn por la primera fecha de la Zona Norte "B". Luego, en la primera rueda de esta primera fase, jugará también frente a Sportivo Pilar (local), Atenas de La Plata (local), Belgrano de San Nicolás (visitante) y, en el partido interzonal, frente a Independiente de Zárate (visitante). En la segunda rueda, que comenzará el 15 de noviembre y terminará el 13 de diciembre, se invertirán las localías.

La plantilla que dirigirá Sebastián Silva en este certamen está conformada por Eliseo Iglesias, Camilo Cáceres, Santiago Fernández, Francisco Santini, Federico Michelini, Matías Nieto, Alejo Fioreto, Nicolás Oscariz y Damián Camejo. Y se completará con los juveniles Agustín Hernández, Emilio Polese, Lucio Cadelli, Gianluca Cinquini, Máximo Fritzler y Dante Díaz, entre otros.

Durante el amistoso frente a Lanús, las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17 desfilaron por el parquet con los trofeos que obtuvieron en el Torneo de CAP Eventos en Mar del Plata.