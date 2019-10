FRANCO VIVIAN, EL INVITADO DE MILLA La próxima cita del Súper TC2000 será el 10 de noviembre en el autódromo porteño Oscar y Juan Gálvez. Y será una muy especial: los 200 kilómetros de Buenos Aires. Para este compromiso, cada auto será conducido por un "binomio", por lo que los pilotos titulares contarán con un invitado para esta prueba. En el caso de Matías Milla, el elegido es Franco Vivian. "Feliz de estar nuevamente en los 200 km acompañando a mi amigo", escribió Vivian en su cuenta de Twitter. Y la respuesta del campanense no se hizo esperar: "Grande amigo, gracias por aceptar correr conmigo". Los demás pilotos invitados de Renault serán Gabriel Ponce de León (compartirá butaca con Facundo Ardusso), Damián Fineschi (correrá junto a Leonel Pernía) y Gregorio Conta (lo hará con su hermano Facundo). El piloto de nuestra ciudad fue 4º en Mendoza y cerró otra actuación de mucha regularidad con su Fluence. Igualmente, perdió una posición en el campeonato, dado que fue superado por Agustín Canapino (Chevrolet), quien ganó tanto el sábado como el domingo y se llevó los 45 puntos que había en juego este fin de semana. La temporada de Matías Milla sigue sumando puntos de regularidad en el Súper TC2000, la categoría de mayor tecnología del automovilismo nacional. Después de su victoria en San Juan, el piloto de nuestra ciudad tuvo un sólido fin de semana en el autódromo Juan Ángel Pena, de la ciudad de San Martín (Mendoza), donde se disputó la novena fecha del calendario: fue 2º en la clasificación, terminó 6º en la primera final (tras largar desde ese mismo lugar por el sistema de penalizaciones) y el domingo, en la segunda carrera, culminó en el 4º puesto, finalizando la prueba como el mejor Renault. En la segunda final, pautada a 27 vueltas, el campanense largó desde el 6º puesto, pero hizo una gran partida (detenida) y rápidamente se ubicó en el cuarto lugar, dando cuenta de su compañero Facundo Ardusso y el Toyota de Mariano Altuna. Y allí transcurrió su carrera, sin poder pelearle el tercer puesto a Mariano Werner (Fiat) y debiendo darle paso a Ardusso una vez que "el Flaco" superó a Altuna (en la parte final de la prueba, el de Las Parejas, que había logrado superar a Werner, rompió una rueda y Milla terminó recuperando el cuarto puesto). "Una vez más tuve un excelente auto, con un gran balance para la final. Tuve que cuidarme un poco de no castigar demasiado el neumático en los frenajes, pero pude ir para adelante desde la largada misma y tirar junto a Facu con muy buen ritmo", explicó luego el campanense. El ganador de la prueba, de punta a punta, fue Agustín Canapino (Chevrolet), quien así cerró un fin de semana perfecto: ganó la clasificación, la final del sábado y también la carrera del domingo. De esta manera, se llevó 45 puntos de Mendoza y superó al piloto de nuestra ciudad en el campeonato, relegándolo al sexto puesto. El podio, que esta vez no tuvo representantes ni de Toyota ni de Renault (las dos marcas que venían dominando la temporada con claridad), lo completaron Bernardo Llaver (Chevrolet) y Werner. El líder del campeonato, Matías Rossi (Toyota), peleó con su escolta, Leonel Pernía (Renault), en el medio del pelotón y se vio beneficiado por una decisión de los comisarios deportivos (recuperó la posición que le había arrebatado el propio Pernía) y luego por un problema de temperatura que sufrió el auto del "Tanito". A sí, el Misil se escapó, avanzó lugares y, en la última vuelta, llegó al quinto puesto luego que Altuna le cediera su lugar. El Top 10 lo completaron Julian Santero (Toyota), Pernía (8º), Facundo Chapur (Citroen) y Fabián Yannantuoni (Fiat). De esta manera, el piloto de Del Viso estiró su ventaja sobre Pernía y Ardusso en la cima de las posiciones, que quedaron de la siguiente manera: 1) Rossi, 134 puntos; 2) Pernía, 120 pts; 3) Ardusso, 98 pts; 4) Santero, 86 pts; 5) Canapino, 81 pts; 6) Milla, 78 pts; 7) Werner, 53 pts. "Quedan tres fechas a todo a nada y haremos todo lo posible para recuperar la punta del campeonato", señaló Milla en declaraciones al sitio oficial de Renault, demostrando una vez su compromiso con el equipo que, esta temporada, le ha permitido ser protagonista. La próxima fecha serán los 200 kilómetros de Buenos Aires, que se disputará el 10 de noviembre en el autódromo porteño Oscar y Juan Gálvez y que se correrá con pilotos invitados (ver recuadro).

EL RENAULT FLUENCE 28 DE MILLLA TUVO UN SÓLIDO ANDAR EN EL AUTÓDROMO JUAN ANGEL PENA, EN MENDOZA.



Automovilismo:

Súper TC2000; Matías Milla volvió a ser el mejor Renault del domingo

