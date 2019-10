Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 08/oct/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 08/oct/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

DESPEDIDA ANTE EE.UU El Seleccionado Argentino de Rugby cerrará en la madrugada de este miércoles su participación en el Mundial que se está disputando en Japón. En su cuarta y última presentación del Grupo C se medirá frente a Estados Unidos desde las 1.45, aunque ya sin chances de avanzar a los Cuartos de Final dado que Francia superó a Tonga y se hizo inalcanzable para Los Pumas. Para este partido despedida de la novena edición de la Copa del Mundo, el head coach Mario Ledesma definió el siguiente XV: Nahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya, Santiago Medrano; Guido Petti, Matías Alemanno; Pablo Matera, Juan Manuel Leguizamón, Rodrigo Bruni; Felipe Ezcurra, Nicolás Sánchez; Santiago Carreras, Jerónimo De la Fuente, Juan Cruz Mallía, Bautista Delguy; y Joaquín Tuculet. URBA: SIC CAMPEÓN El San Isidro Club (SIC) derrotó 22-19 a Belgrano Athletic en tiempo suplementario y se consagró campeón del URBA Top 12, la máxima categoría de la Unión de Rugby de Buenos Aires. El encuentro se definió en "muerte súbita" con un drop de Joaquín Lamas que le significó al SIC su 26º título. Igualmente, el historial de esta competencia sigue siendo dominado por su archirrival, el Club Atlético San Isidro (CASI), que acumula 33 campeonato. DEBUT Y ADIÓS Los argentinos Diego Schwartzman y Juan Ignacio Londero quedaron eliminados en sus respectivos debuts en el Masters 1000 de Shangai. "El Peque" perdió 7-6 y 6-2 ante el canadiense Vasek Pospisil, mientras que el cordobés no pudo con el escocés Andy Murray, quien lo derrotó por 2-6, 6-2 y 6-3. El tercer albiceleste en este certamen es el bahiense Guido Pella, quien se presentará hoy ante el australiano John Millman, que en la previa a este torneo llegó a la final del ATP 500 de Tokio, instancia en la que cayó ante el Nº1 del mundo, Novak Djokovic. DERROTA ANTE JAPÓN En su quinta presentación en la Copa del Mundo de Japón, el Seleccionado Masculino de Vóley sumó su tercera derrota en fila al perder 3-1 con el anfitrión de este certamen (parciales de 19-25, 20-25, 28-26 y 22-25). Así, los dirigidos por Marcelo Méndez suman dos victorias (Estados Unidos y Túnez) y tres caídas (Italia, Polonia y Japón) en este torneo. MARQUÉZ, HEXACAMPEÓN El español Marc Márquez (Repsol Honda) ganó el domingo el Gran Premio de Tailandia y se consagró por sexta vez campeón mundial de MotoGP. Además, así logró su octavo título en su corta pero prolífica trayectoria deportiva (apenas tiene 26 años y 231 días). Su dominio en esta temporada fue total: ganó 9 carreras y logró 5 segundos puestos. DOMINIO ESTADOUNIDENSE El Mundial de Atletismo de Doha (Qatar) terminó con amplio dominio de Estados Unidos, que logró 29 medallas (14 de oro, 11 de plata y 4 de bronce) tras imponerse en las postas 4x400 masculina y femenina, las últimas pruebas del evento. El podio del medallero lo completaron Kenia (5-2-4) y Jamaica (3-5-3).



