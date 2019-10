La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 09/oct/2019 Rubén Romano: "Los vecinos son los verdaderos protagonistas"







El candidato a Intendente del Frente de Todos, Dr. Rubén Romano, recorrió los barrios Don Manuel, Las Acacias, Santa Lucía, Dignidad, Villanueva, La Josefa y 21 de Septiembre; con la intención de dialogar con quienes considera los "verdaderos protagonistas de este Frente". "En todos los hogares se ve el golpe que ha provocado el gobierno de Cambiemos: todos sufren el ajuste, las altas tarifas, la pérdida de empleo y la pérdida del poder adquisitivo", aseguró. Con sus propuestas pensadas en mejorar la calidad de vida de los campanenses, el médico cirujano aseguró que "Todos esos vecinos se sienten olvidados, por eso llevarles a cada uno el proyecto que tenemos para Campana, y escuchar las suyas para sumarlas, es hacerlos parte de la ciudad que vamos a construir". Durante su paso por los barrios Don Manuel, Las Acacias, Santa Lucía, Dignidad, Villanueva, La Josefa y 21 de Septiembre, remarcó la necesidad de promover una ciudad con proyección para las futuras generaciones: "Los jóvenes están cansados de dejar curriculum en todos lados y de no tener oportunidades de empleo y desarrollo personal y profesional". Como ya es habitual, el Dr. Ruben Romano recorre diariamente varios barrios de la ciudad, con una metodología que ya se volvió tradicional: "llegamos a la casa de alguna familia que me contacta por redes sociales y me invita a tomar unos mates a su casa. Tras compartir una charla empiezan a acercarse distintos vecinos que se enteran de que estoy ahí y quieren mostrarme las necesidades del barrio, quieren ser protagonistas y sentirse parte de la transformación que se viene" aseguró el candidato y culminó: "a todos les digo lo que verdaderamente siento: vamos a poner a Campana de pie".





Rubén Romano: "Los vecinos son los verdaderos protagonistas"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: