P U B L I C







JUVENTUD UNIDA TAMBIÉN LLEGÓ A LA CIMA Sportivo Barracas, próximo rival del Portuario, tendrá hoy la oportunidad de quedar como único líder. Esta quinta fecha del Torneo Apertura de la Primera D disputó ayer tres partidos, porque además del empate de Puerto Nuevo y Claypole se jugaron otros dos encuentros. En el más importante, Juventud Unida derrotó 3-1 como visitante a Centro Español, logrando su cuarta victoria del campeonato (solo perdió en Campana) y alcanzando así a Liniers en la cima de la tabla de posiciones con 12 puntos. En tanto, Atlético Lugano le propinó una nueva derrota a Muñiz, que apenas cosechó un empate en cinco presentaciones y se ubica en la última posición de la tabla. La programación de esta quinta fecha se cerrará esta tarde con el duelo entre Sportivo Barracas y Yupanqui. El Arrabalero (10 puntos) tendrá la oportunidad de quedar como único líder, mientras que el Trapero (2) busca su primera victoria del campeonato.

Igualó 0-0 en un partido que tuvo escasas situaciones claras de riesgo. Fue el primer empate del Portuario en la temporada y también su primer punto fuera de Campana. Su próximo compromiso será como local frente a Sportivo Barracas, que hoy cierra esta quinta fecha con la posibilidad de quedar como único líder. Por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Primera D, Puerto Nuevo igualó ayer 0-0 como visitante frente a Claypole en un partido que fue dirigido por Wenceslao Meneses y que se disputó en el estadio Rodolfo Vicente Capocasa. Para el Portuario fue volver a la senda positiva después de las derrotas consecutivas que sufrió ante Centro Español y Defensores de Cambaceres. Y, a su vez, fue el primer empate que consigue en la temporada y el primer punto que obtiene en condición de visitante. Y la igualdad fue lógica, porque a pesar de que Claypole y Puerto Nuevo se distribuyeron diferentes momentos del juego, el trámite fue parejo en líneas generales, sin un claro dominador. Para este compromiso, el DT Carlos Pereyra realizó dos modificaciones: Raúl Colombo reemplazó al suspendido Lautaro Cuenos, mientras que Brian Fassone (recuperado de su lesión) suplantó a Nazareno Gómez como mayor referencia ofensiva. Entonces, el Auriazul salió al campo de juego con su habitual 4-1-4-1, con Redondo trabajando por delante de la línea defensiva y con Russo y Filiosi jugando abiertos por los costados. En el arranque del partido lució mejor el Tambero, que progresaba mayormente por derecha, aprovechando algunas pérdidas de Filiosi y atacando el sector que defendía Ezequiel "Noni" Ramón. Incluso, en los primeros 10 minutos, el local logró enviar tres centros desde ese lugar. En ese tramo en que el encuentro trataba de armarse, el desarrollo era disputado e intenso, aunque ambos conjuntos mostraban intenciones de salir prolijo desde el fondo, evitando los pelotazos tan característicos de la divisional y tratando de aprovechar el buen estado del campo de juego (con césped, pero algo duro, por lo que había piques irregulares). En esos primeros 20 minutos, la mejor chance la tuvo Ortiz, quien se encontró con la pelota picando dentro del área y remató con violencia, pero justo a donde se encontraba parado Díaz Peyrous. El arquero Portuario dio un peligroso rebote corto que posteriormente fue despejado por Velasco. Sin embargo, con el correr del juego, el elenco campanense fue mejorando su postura en el campo de juego y logró plantarse en terreno ajeno. Generó varios córners casi consecutivos y produjo dos buenas llegadas que no resolvió bien. En la primera, Campana cedió a la derecha para Russo, quien entrando al área falló en el control; y en la segunda, "Noni" Ramón amagó el centro en posición ofensiva, enganchó y asistió entre líneas a Campana, quien dentro del área terminó recibiendo muy encima del arquero Libares, sin margen para evitarlo en su definición. En el complemento, las buenas intenciones para jugar el balón a ras del piso fueron mermando de ambos lados, pero en ese contexto creció Puerto Nuevo, que mostró mayor actitud y despliegue que Claypole para esa batalla. Y que mejoró cuando Pereyra mandó a la cancha al "Pampa" Sosa en lugar de Filiosi (de flojo partido) para modificar el sistema: 4-4-2 con Campana a la izquierda y dos atacantes bien definidos (Sosa y Fassone, que luego fue reemplazado por Gómez). Entonces, el Auriazul se animó decididamente a buscar el gol de la victoria, sin tener la claridad deseada, pero sí empujando al Tambero con varios centros peligrosos que no pudo completar dentro del área. Su mejor oportunidad fue una chilena desde el borde del área de Nazareno Gómez, quien trató de sorprender después de una serie de dudas entre los centrales locales y el arquero Libares, que había quedado a mitad de camino. Al intento de sampedrino solo le faltaron unos centímetros de precisión en esa acción. También hubo tiempo para la polémica, porque en el tramo final, Campana logró meterse al área por izquierda y entre varios defensores terminó cayendo, en un movimiento que Wenceslao Meneses no "compró". Roque Drago también metió mano en la formación de Claypole en busca de respuestas, pero consiguió muy poco desde el juego. De hecho, el local apenas inquietó en algunas búsquedas directas al área de Díaz Peyrous, quien no pasó mayores sobresaltos. Por eso, todo terminó en cero, un resultado que no conformó, pero que ninguno de los dos equipos despreció. Es que Claypole tenía la oportunidad de arrimarse decididamente a la cima, pero terminó haciendo muy poco para ello. Mientras que para Puerto Nuevo, el punto en una cancha difícil le permite levantarse de la dura derrota sufrida ante Defensores de Cambaceres. Ahora, claro está, buscará volver a la victoria en Campana para confirmar esa sensación y darle, justamente, mayor valor a este punto que se trajo ayer desde el estadio Rodolfo Vicente Capocasa. SÍNTESIS DEL PARTIDO CLAYPOLE (0): Tiago Libares; Federico Aguirre, Cristian Ordoñez, Emanuel Díaz, Leonel Landaburu; Juan Cruz Iglesias, Elías Fernández, Sergio Alfonzo, Tomás Yorio; Agustín Carrera y Rodrigo Ortiz. DT: Roque Drago. SUPLENTES: Lucas Camacho, Tomás Murillo, Alan Castillo, Nicolás Rodríguez, Ramiro Ramírez Thiago Calone y Tiago Constenla. PUERTO NUEVO (0): Ignacio Díaz Peyrous; Nicolás Rodríguez, Raúl Colombo, Lautaro Velasco, Ezequiel Ramón; Kevin Redondo; Emmanuel Russo, Santiago Palacios, Agustín Campana, Mariano Filiosi; y Brian Fassone. DT: Carlos Pereyra. SUPLENTES: Esteban Montesano, Nahuel Gérez, Rodrigo Herrera, Nicolás Colombano, Enzo Moreno, Nazareno Gómez y Orlando Sosa. GOLES: no hubo. CAMBIOS: ST 20m Rodríguez x Fernández (C); 23m Sosa x Filiosi (PN); 25m Gerez x Ramón (PN); 28m Calone x Ortiz (C); 30m Gómez x Fassone (PN); y 35m Constenla x Alfonzo (C). AMONESTADOS: Alfonzo (C); Ramón y Redondo (PN) CANCHA: Claypole. ARBITRO: Wenceslao Meneses.



LAUTARO VELASCO EN LA MARCA DE RODRIGO ORTIZ (FOTO: @ORMASEBAX).



Primera D:

Puerto Nuevo se trajo un punto de su visita a Claypole

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: