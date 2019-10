La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 09/oct/2019 La última misa: Un conocido sacerdote murió en pleno ritual sanador







Fue el domingo en la sociedad de fomento del barrio Don Francisco. El padre Fernando Saldívar tenía 28 años y hacia menos de uno que ofrecía misas en la zona. En poco tiempo se metió en el corazón sus feligreses, quienes lloran su abrupto fallecimiento. La comunidad de los barrios Don Francisco y Siderca había adoptado como un vecino más al sacerdote chileno Fernando Saldivar (28), quien desde hace casi un año ofrecía misas "sanadoras" en la zona. "En muy poco tiempo congregó a gente que yo nunca me hubiera imaginado ver en misa", reconoció una feligresa que acompañó al padre en la celebración de innumerables misas y también estuvo a su lado el domingo por la tarde, durante la que sería su última. Saldivar sufrió un paro fulminante mientras realizaba un ritual de imposición de manos frente a medio centenar de vecinos, incluido el intendente de la ciudad, Sebastián Abella. Su cuerpo se desplomó repentinamente y el estruendo interrumpió el rezo de los vecinos que oraban para canalizar su supuesto poder sanador. En un segundo, el joven sacerdote invocaba el poder de Dios para curar los padecimientos de los fieles; en el otro, yacía tirado entre el público sin reacción alguna. "Él quedó helado, sin movimiento, sin reacción", aseguró Zulema, una de las dos vecinas que presenciaron la situación que hablaron La Auténtica Defensa. Reconoció estar todavía "shockeada" porque cuando escuchó el ruido del impacto contra el suelo, levantó la vista y encontró "al padre tendido a los pies del público". De hecho, a pocos centímetros se encontraba el jefe comunal. Marga es una feligresa acostumbrada a las misas carismáticas y rituales de sanación, a los que asiste desde hace 20 años. Fue una de las primeras en acompañar y promover al padre Saldívar entre la comunidad católica de Don Francisco y alrededores. Conocía bien al cura chileno y, según su testimonio, había manifestado que tenía "dolores en el estómago" antes de la misa, aunque en ningún momento de la ceremonia demostró sentirse afectado. La sudoración excesiva de Saldívar había llamado la atención de varios vecinos que ofrecieron sus propias versiones del suceso por las redes sociales. "Él siempre transpiraba, era normal", dijo en cambio Marga, para quien Saldívar previo a morir ofreció "una de sus misas más espectaculares", por lo que "nadie se dio cuenta que podía estar descompuesto". El cura chileno fue asistido por el SAME: primero llegó una ambulancia y minutos más tarde una segunda con equipo más complejo. Nunca pudieron reanimarlo. Su cuerpo permaneció por largo tiempo dentro de la sociedad de fomento de Don Francisco, donde se celebraba el ritual religioso, y escenario de su despedida el lunes por la noche, cuando se le realizó un breve velorio de dos horas con la asistencia de sus padres, recién llegados del país trasandino. De acuerdo a Marga, el cura Saldívar sufría de sobrepeso, pero les había asegurado a sus feligreses que estudios médicos recientes lo encontraron en buen estado de salud. Más que la advertencia a su asistente sacerdotal, el padre Héctor, de que no estaba al cien por ciento previo a la misa, no habría dado signos de que su vida corría peligro. En Héctor, que está próximo a ordenarse como sacerdote, la comunidad de Don Francisco y Siderca coloca sus esperanzas para ver continuada la obra religiosa de Saldívar. En menos de un año, el cura chileno supo ganarse el corazón de los vecinos, que hasta le consiguieron una casa en el barrio para que dejara de viajar todos los fines de semana desde el distrito de San Martín. Su sueño ahora era obtener el lugar y hacerse de los fondos para edificar una parroquia donde darle a los feligreses un templo para orar. Misión para la que se tuvo fe hasta su última misa.

El cura no habría dado señales de que su vida corría peligro.



La última misa: Un conocido sacerdote murió en pleno ritual sanador

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: