La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 09/oct/2019 Romano: "Abella ha desmantelado la Secretaría de Cultura y Educación"







Rubén Romano, candidato del Frente de Todos analizó la crítica situación del área. "El macrismo ha tenido en muchas áreas su blanco preferido para el abandono y la desfinanciación. Uno de ellos ha sido el de la cultura y la educación. Cuando en 1995 Jorge Varela elevó de categoría a la antigua Dirección de Cultura la hizo con un proyecto muy claro de gestión: dotar a las políticas culturales y educativas de nuestro municipio no sólo con presupuesto propio, sino con un lugar decisivo en el gabinete del intendente", comenzaba su análisis el candidato del Frente de Todos, el Dr. Rubén Romano. Apenas asumido el gobierno de Macri, una de sus primeras acciones fue la de rebajar la categoría del Ministerio de Cultura, la misma degradación que su representante local, Sebastián Abella, hizo realidad tiempo después. "En sintonía con las políticas de Macri y Vidal, Abella no sólo degradó a una de las carteras más importantes de un gobierno, sino que todas sus acciones fueron en el mismo sentido: ocupar el nuevo edificio de la Biblioteca Municipal con oficinas que nada tienen que ver con la cultura, -como su propio despacho, cajas, y hasta la oficina de ARBA-, sino que desmanteló talleres, persiguió y desplazó a profesores de gran prestigio y trayectoria; abandonó el trabajo coordinado de los museos municipales, arrasó con el área monumental más antigua e importante de Campana, la de los talleres ferroviarios, para regalársela a emprendimientos inmobiliarios o empresas amigas a espaldas de los vecinos y redujo la política de espectáculos municipales a una agenda de programas provinciales donde nuestros artistas apenas pueden compartir escenario, o sólo son tenidos en cuenta para ser obligados a timbrear", analizó Romano. "Algo similar ocurre en materia educativa. Hace pocos días una escuela casi protagoniza una tragedia por mal funcionamiento de su instalación de gas. Mientras el municipio malgasta el dinero de los campanenses pagando cifras siderales a "asesores" como el ex arquero Navarro Montoya o todos los funcionarios importados; o en instalar riego artificial en una plaza. Por eso, el 10 de diciembre los campanenses vamos a recuperar nuestra cultura. Ese compromiso sólo puede asumirlo un gobierno que, además de estar en sintonía con un gobierno nacional y provincial, tenga una agenda que incluya la voz y la creación de nuestros artistas, músicos, escritores, de toda la comunidad de Campana", resumió el candidato.

Rubén Romano, candidato del Frente de Todos analizó la crítica situación del área de Cultura y Educación.



Romano: "Abella ha desmantelado la Secretaría de Cultura y Educación"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: