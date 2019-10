La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 09/oct/2019 Créditos UVA: El sueño de la casa propia que se convirtió en pesadilla







Vecinos de la ciudad narran las penurias que sufren ante la imposibilidad de cancelar las cuotas: pagan el triple y deben el doble. Piden una reestructuración y no reciben respuesta de los gobiernos de Macri, Vidal y Abella. Aquello que alguna vez pareció ser un sueño, se transformó en una pesadilla para las familias que accedieron a los préstamos hipotecarios UVA: una propuesta del gobierno de Cambiemos que reemplazó al antiguo Crédito Procrear. "Saque el crédito en enero del 2017 -recuerda Lucas Gómez y continúa relatando- el banco me prestó $1.160.000 pesos y después de pagar las cuotas durante casi tres años con un gran esfuerzo, hoy debo $2.550.000". Lucas es vecino del Barrio Siderca Verde de Campana, tiene 26 años y su pareja Yamila tiene 28; juntos son padres de Uriel de 6 años y Bianca de 2. "Por este crédito nos vemos envueltos en una deuda de nunca acabar que dificulta la economía del hogar: mientras comenzamos con una cuota inicial de $8.600 pesos, hoy pagamos $18.600". "Es una locura lo que estamos viviendo, cada vez pagamos más de cuota y a la vez cada día le debemos más al banco" afirmó Lucas y continúo diciendo "es un sistema inviable, claramente los créditos UVA fracasaron en todos los sentidos y el gobierno no quiere verlo, por el contrario lo sigue apoyando". En Campana "nunca nos recibió nadie ya que el intendente es del mismo partido que nos metió en este infierno" comentó el "hipotecado UVA" (como Lucas se denomina) y agregó "lo que pedimos es salir del sistema UVA y poder pagar nuestra casa como corresponde".

OTRA MIRADA En 2017 debías USD 100.000. Hoy debés 67.000 USD. Hoy los inmuebles valen prácticamente lo mismo que en 2017. Incrementaste tu capital y sin embargo querés que te congelen la cuota. Nuestra sociedad tiene que empezar a hacerse cargo de una vez por todas de sus propias decisiones. https://t.co/2PSg4YeHjY — Manuel Adorni (@madorni) October 7, 2019

