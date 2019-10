La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 09/oct/2019 9 de Octubre de 2019:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. QUEJA REITERADA "Otra vez tengo que compartir el estado deprimente de la esquina de 25 de Mayo y Paso ya que parece que el dueño y el Municipio no les importamos", muestra Alcira. VOLVIÓ EL DESCONTROL "Este pasado domingo el tráfico en las calles aledañas a la plaza Chaperouge fue un descontrol. No se cumplió la ordenanza de restricción de estacionamiento y los autos bloquearon muchos garages de la zona. Personal de Tránsito no estuvo presente. Es una lástima que se retroceda sobre los logros obtenidos", muestra Federico.



CÁMARA DESBORDADA "Calle Río Negro, entre J. Vigna y Ruth De Paoli (barrio Lubo) así esta la cámara que tengo justo en la puerta de mi casa, casi llena, por desbordar y su tapa en muy mal estado. Acá juegan a diario los chicos, con tantas enfermedades que hay esto se encuentra en mal estado", muestra Luis Mario. #QuejaVecinal lomos de burro sin señalizar en barrio Las Campanas, calle Barlaro desde Colectora Sur hasta el 100 hay tres lomos de burro sorpresa, un motociclista resultó herido al caer con la Honda Twister el domingo al mediodía, la sombra de los árboles confunde los desniveles pic.twitter.com/ywqhMQF3RR — Daniel Trila (@dantrila) October 7, 2019

Quejas Vecinales

Quejas Vecinales

