La joven vecina del barrio Las Acacias compartió junto al Intendente una nueva fecha del campeonato que se disputa en Zárate. Terminó en el 2º puesto. El último fin de semana se disputó la octava fecha del Campeonato Bonaerense de Karting "Kart Plus" organizado por la Asociacion Propietarios de Karting (APK) en el Kartódromo Internacional de Zárate. Y allí, entre muchos campanenses participantes, se destacó la presencia del Intendente Sebastián Abella, quien fue el piloto invitado de la joven Ludmila Rodríguez, quien compite en la categoría Potenciada. Ludmila es una vecina del barrio Las Acacias de 18 años que estudia en la Escuela Técnica Nº1 Luciano Reyes. Con mucha pasión y compromiso, ella compite en karting desde hace cinco años. "Cuando me dijeron que esta fecha se corría con pilotos invitados, inmediatamente pensé que sería un honor que el Intendente ocupe ese lugar; y él, sin pensarlo y con mucha humildad, aceptó", contó Rodríguez. En la final del domingo, Ludmila largó desde el quinto puesto, pero demostrando mucha actitud y destreza, logró avanzar en pista, redondear una excelente carrera y culminar en la segunda posición por detrás de otro campanense, Pablo Clérici. El Intendente Abella elogió a la vecina de Las Acacias tras su performance: "Ella es una joven promesa que se está abriendo camino con el karting y se destaca con fuerza en un deporte donde predominan los hombres". Y, finalmente, se refirió a su participación: "Como siempre es un placer promover el deporte y el crecimiento de los jóvenes. En este caso, en lo personal, compartir una jornada de competencia con Ludmila fue una gran experiencia".

