La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 09/oct/2019 Fútbol Femenino:

Puerto Nuevo empató con Deportivo Armenio







Fue 1 a 1 en Carlos Vallejos. Las Auriazules se pusieron en ventaja rápido con un nuevo gol de Emilce Correa y dominaron con claridad todo el primer tiempo, pero en el complemento perdieron intensidad y permitieron el empate del Tricolor. Por la cuarta fecha del campeonato 2019/20 de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo empató 1 a 1 como local frente a Deportivo Armenio. En el comienzo del partido, la atacante Emilce Correa puso en ventaja a las Auriazules a través de un tiro libre violento y bombeado que superó la estirada de la arquera Michelle Ribarola. Y luego del gol, lejos de haber una reacción de la visita, el dominio de las Portuarias fue absoluto. Incluso, tuvo opciones para aumentar la diferencia en el marcador. Sin embargo, todo cambió luego del descanso: las locales bajaron su nivel, comenzaron a desordenarse y Armenio empezó tímidamente a ir en búsqueda del empate. Y finalmente lo consiguió, a través de un golazo de Micaela Gudiño, que penetró la defensa portuaria y definió cruzado ante la arquera debutante Celina Moya. El empate fue un gran envión anímico para las chicas de Ingeniero Maschwitz, que fueron por más y pusieron en complicaciones a las campanenses. Finalmente, el marcador no volvió a moverse y el partido terminó 1 a 1, en un empate que no dejó conforme a ninguno de los dos equipos. El once inicial que dispuso el entrenador portuario Néstor Gómez en esta ocasión fue el siguiente: Celina Moya; Yanela Gómez, Nancy Ríos, Soledad Medina, Triana Ocampo; Dana Bredle, Marisa González, Lucila Molinas, Sabrina Ogrine; Emilce Correa y Noelia Gómez. Los cambios en el Portuario llegaron todos en el complemento: Milagros Soria ingresó por Bredle; Zoe Torres, por Y. Gómez; y Andrea Decezare, por Molinas. Con este resultado, Puerto Nuevo alcanzó los 4 puntos en el certamen, producto de un triunfo, un empate y dos derrotas. Así se ubica en el 14º puesto de la tabla, habiendo enfrentado a cuatro equipos que hoy se ubican por encima de su posición. En el plano individual, Emilce Correa llegó a los 4 tantos, es la goleadora del plantel y una de las máximas artilleras del certamen, tabla que lidera Jimena Romeo (All Boys) con 10 goles. Los resultados de los restantes partidos de esta cuarta fecha fueron: Atlas 1-2 Deportivo Merlo, Camioneros 2-9 All Boys, Estudiantes de Buenos Aires 2-0 Lima FC, Almirante Brown 0-1 Luján, Argentinos Juniors 11-0 Liniers, Atlanta 1-2 Defensa y Justicia y Argentino de Rosario 1-0 Deportivo Español. En tanto, fueron suspendidos: Deportivo Morón vs Banfield, Ferro Carril Oeste vs Sarmiento y Argentino de Quilmes vs Comunicaciones. La próxima fecha tendrá a Puerto Nuevo enfrentando en condición de visitante a Deportivo Español. Los demás partidos de dicha jornada serán: Deportivo Merlo vs. Alte. Brown, Luján vs. Camioneros, All Boys vs. Argentino de Rosario, Deportivo Armenio vs. Argentino de Quilmes, Comunicaciones vs. Atlanta, Defensa y Justicia vs. Estudiantes de Buenos Aires, Lima F.C. vs. Ferro, Sarmiento vs. Deportivo Morón, Banfield vs. Argentinos Juniors y Liniers vs. Atlas.

EMILCE CORREA CONVIRTIÓ SU CUARTO GOL EN 4 FECHAS Y ES LA GOLEADORA PORTUARIA.





LA JUVENIL DANA BREDLE JUGÓ DESDE EL ARRANQUE POR LA BANDA DERECHA.







Fútbol Femenino:

Puerto Nuevo empató con Deportivo Armenio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: