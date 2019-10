La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 09/oct/2019 Primera Nacional:

ESTUDIANTES (BA) Y SARMIENTO SIGUEN COMO LÍDERES Concluida la octava fecha de la Primera Nacional, los líderes de las dos zonas siguen siendo Estudiantes de Buenos Aires y Sarmiento de Junín. El conjunto de Caseros logró retener la cima al vencer 2-0 como visitante a Independiente Rivadavia de Mendoza, luego que Atlanta le arrebatara temporalmente ese lugar. Por eso, el duelo que se roba todas las miradas en la novena jornada de la Zona 1 es el que protagonizarán Estudiantes y el Bohemio este sábado desde las 18.00 en Caseros. En tanto, en la Zona 2, Sarmiento goleó a Chacarita y extendió su ventaja, dado que sus perseguidores empataron todos. De hecho, en la novena fecha de este grupo solo ganaron el conjunto de Junín y Brown de Adrogué, que venció 2-1 a Villa Dálmine (queda pendiente el duelo Tigre vs Almagro, afectado a la Copa Argentina). El Violeta, por su parte, continúa en el 7º puesto con 10 unidades, a tres de la zona de clasificación al Reducido por el segundo ascenso. DOS DT MENOS. Los resultados de esta novena fecha marcaron la salida de dos entrenadores en la Primera Nacional: Salvador Daniele dejó Barracas Central tras la caída 1-0 ante Deportivo Morón, mientras que Alfredo Berti fue cesanteado por la dirigencia de Belgrano de Córdoba luego de la derrota 4-2 ante Atlanta. De esta manera, ya son ocho los DT que perdieron su cargo en esta temporada en la divisional.2 archivos adjuntos





El partido se jugará desde las 16.40 horas, será el único de la Zona 2 que se disputará el sábado e irá televisado por TyC Sports. El Violeta no enfrenta como visitante al Matador desde noviembre de 1996. Después de 22 años, Villa Dálmine volverá a medirse con Tigre: será este sábado, por la novena fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional, en un encuentro que se jugará desde las 16.40 horas en el estadio José Dellagiovana de Victoria con transmisión de TyC Sports. El último enfrentamiento entre ambos conjuntos fue el 26 de abril de 1997 en Campana (empate 1-1). Sin embargo, el Violeta no visita al Matador desde hace casi 23 años: la última vez que enfrentó a Tigre como visitante fue el 9 de noviembre de 1996, cuando cayó 1-0 (gol de Milton Borges Almada). Con esos resultados llegó a nueve partidos sin triunfos (siete derrotas y dos empates) frente al elenco de Victoria (el último festejo campanense fue el 15 de febrero de 1986, como visitante, con tanto de Oscar Moyano). En esta oportunidad, Villa Dálmine llegará después de dos derrotas consecutivas (Chacarita y Brown de Adrogué) y con 10 unidades se ubica en el 7º puesto de la Zona 2. Por su parte, los dirigidos por Néstor Gorosito no han comenzado bien su participación en la Primera Nacional después de haberse consagrado en la Copa de la Superliga: hasta el momento cosecharon dos triunfos, dos empates y tres derrotas, por lo que se encuentran en el 11º puesto con 8 puntos (con un partido menos). El cotejo del sábado será el que abrirá la novena fecha de la categoría y el único que se disputará dicho día por la Zona 2. Y tendrá como árbitro a Cristian Cernadas, quien estará dirigiendo al Violeta por octava vez en su carrera: hasta el momento, con este referee, el equipo de nuestra ciudad suma tres victorias, dos empates y dos derrotas. Para este compromiso, el DT Lucas Bovaglio podrá volver a contar con Nahuel Banegas, quien fue expulsado por doble amonestación frente a Chacarita y ya purgó su sanción en el cotejo ante Brown (fue reemplazado por el debutante Facundo Rizzi). FECHA 9 – ZONA 1 SÁBADO - 18.00 horas: Estudiantes vs Atlanta / Emanuel Ejarque - 18.40 horas: Belgrano vs Ferro C. Oeste / Maximiliano Ramírez DOMINGO - 11.00 horas: Gmo Brown (PM) vs Nueva Chicago / Bruno Bocca - 17.30 horas: Alvarado (MdP) vs Estudiantes (RC) / Carlos Córdoba - 18.10 horas: San Martín (SJ) vs Indep. Rivadavia / Lucas Comesaña - 21.30 horas: Mitre (SdE) vs Deportivo Morón / Carlos Gareano LUNES - 17.10 horas: Agropecuario vs Platense / Pablo Dóvalo MIÉRCOLES - 15.30 horas: Barracas Central vs Temperley / Yamil Possi FECHA 9 – ZONA 2 SÁBADO - 16.40 horas: Tigre vs Villa Dálmine? / Cristian Cernadas DOMINGO - 15.30 horas: All Boys vs Santamarina / Fabricio Llobet - 15.30 horas: Brown (A) vs Sarmiento (J) / ?Mariano González - 15.30 horas: Chacarita Jrs vs Deportivo Riestra / Yael Falcón - 17.00 horas: Gimnasia (M) vs Gimnasia (J) / Pablo Giménez LUNES - 21.10 horas: Quilmes vs San Martín (T) / Pablo Echavarría - 20.00 horas: Atlético de Rafaela vs Instituto / Julio Barraza MARTES - 15.30 horas: Def. de Belgrano vs Almagro / José Carreras

CRISTIAN CERNADAS DIRIGIRÁ AL VIOLETA POR OCTAVA VEZ. JUEGA LA RESERVA Por la quinta fecha del Torneo de Reserva de la Primera Nacional, Villa Dálmine recibirá hoy desde las 10.00 a Nueva Chicago en un partido que se disputará en la cancha principal del predio Héctor Fillopski. La formación del equipo dirigido por Diego Stefanetti estará compuesta por jugadores juveniles de la institución, a excepción de Juan Pablo Lungarzo (tercer arquero del plantel profesional), quien estará sumando minutos en este encuentro.

