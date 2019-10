La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 09/oct/2019 Breves: Fútbol







ARGENTINA VS ALEMANIA En el marco de la fecha FIFA de octubre que ya está en marcha, la Selección Nacional se medirá hoy frente a Alemania en un amistoso que se disputará desde las 15.45 (hora argentina) en el estadio del Borussia Dortmund. Con apenas dos entrenamientos previos, el DT Lionel Scaloni definió la siguiente formación titular para este compromiso: Agustín Marchesín; Juan Foyth, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Nicolás Tagliafico; Roberto Pereyra, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Ángel Correa; Paulo Dybala y Lautaro Martínez. "Ellos tienen grandes jugadores a pesar de las bajas, que nosotros también las tenemos y son tan importantes como las de ellos; es una prueba y muchos de los que van a salir mañana verán si están capacitados para jugarlo", señaló Scaloni. Las ausencias de peso en Argentina son las de Lionel Messi, Sergio Agüero y Giovani Lo Celso (además de los jugadores de Boca y River, que no fueron citados por el duelo de Copa Libertadores). "Creemos que este tendría que ser el último escalón para consolidar el grupo que ya venimos teniendo. Es una buena prueba teniendo en cuenta que hay algunos jugadores importantes que tendrían que estar acá", cerró el técnico. EL SUB 23, EN MÉXICO La Selección Argentina Sub 23 arribó este martes a México para disputar entre el sábado y el martes próximo dos encuentros amistosos ante el combinado local. El equipo dirigido por Fernando Batista llegó a Ciudad Juárez, donde este miércoles celebrará la primera sesión de entrenamientos. El conjunto albiceleste sostendrá el sábado a las 20 horas el primer ensayo en el estadio Olímpico Benito Juárez. El segundo amistoso se jugará el martes 15 en el estadio Hidalgo, de la ciudad de Pachuca. Estos dos partidos serán preparatorios para el Torneo Preolímpico clasificatorio a Tokio 2020, el cual se jugará en Colombia, entre enero y febrero próximo (otorgará dos cupos). PRIMERA C En el cierre de la 11ª fecha del Torneo Apertura de la Primera C, Leandro N. Alem venció 2-1 a Ituzaingó, mientras que Argentino de Merlo igualó 1-1 con Deportivo Español. Las posiciones de la divisional quedaron ahora encabezadas por Deportivo Laferrere (tuvo fecha libre), Cañuelas y Deportivo Merlo con 18 puntos. Luego se ubican Real Pilar, con 17; y Argentino de Merlo, Dock Sud, Lamadrid y Sportivo Italiano, 16 puntos. PRIMERA A FEMENINA La tercera fecha del campeonato de Primera A del Torneo Femenino de AFA se disputó íntegramente y dejó los siguientes resultados: UAI Urquiza 2-0 Estudiantes (LP), S.A.T 2-2 Huracán, Lanús 2-1 Defensores de Belgrano, Boca Juniors 7-1 Rosario Central, Platense 0-0 El Porvenir, Excursionistas 0-3 River Plate, Villa San Carlos 0-5 San Lorenzo y Gimnasia (LP) 1-0 Independiente. La tabla de posiciones tiene como líderes a Boca Juniors, San Lorenzo y UAI Urquiza, con 9 puntos; luego se ubica S.A.T con 7 puntos; River Plate, Lanús y Gimnasia (LP), con 6 puntos.

