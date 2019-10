Añoranzas de un Bailarín

En el Día Nacional de la Danza, el talentoso bailarín campanense Hugo Patyn, radicado actualmente en Estados Unidos, habló sobre el proyecto cultural que supo integrar en nuestra Ciudad hasta el 2015, realizando talleres gratuitos para adultos, niños y personas con discapacidad. También se refirió a la crisis que obligó su salida del país, y se esperanzó con la posibilidad de ver revertirse esta realidad: "Ojalá que en Campana pueda alinearse con la victoria de Alberto Fernández". El 10 de octubre se conmemora el día nacional de la danza en homenaje a los bailarines del teatro Colón fallecidos en una de las peores tragedias aéreas ocurrida justamente un día como hoy, de 1971. Sin dudas que el apellido Patyn, en nuestra Ciudad, tiene una fuerte vinculación con este arte y surge entre los de renombre como representantes de esta expresión cultural. La pareja de tango que integran Hugo Patyn y Celina Rotundo es fiel exponente de la cultura local, y han representado a Campana en un sinfín de escenarios de relieve nacional e internacional. Pero en la actualidad, reside en Dallas (desde el 2017) donde se desempeñan como bailarines y maestros, dando clases en todo el País y Canadá, haciendo shows junto a una compañía de New York, realizando seminarios y participando en distintos festivales de Tango. Además, Celina pudo lanzar su propia línea de ropa e indumentaria para tango, social y profesional (by Celina Rotundo), vistiendo a varias personalidades del mundo tanguero. Actualmente de gira por Hawai, en Big Island, y acompañados por quien completa la familia, el pequeño Hipólito (este año comenzó el jardín de infantes), el talentoso bailarín habló sobre la actualidad de la cultura y lamentó la pérdida de alternativas culturales en nuestra Ciudad. "Representar a Campana y al País siempre es un gran orgullo para nosotros. Recordamos nuestros comienzos, motivados por una ciudad nutrida de cultura, de mucha formación artística y movimiento cultural. Últimamente no veo que esté pasando, sobre todo con la danza y sus distintas expresiones". El artista analizó el presente cultural local: "Se ha sumergido en un pozo. Respecto al tango, no hay apoyo ni surgen representantes locales ni proyectos importantes. Se contrata a un solo artista para todos los eventos, los cuales también han disminuido". Para Patyn, la cultura debe ser una prioridad para el Municipio. Y recuerda sus comienzos en 1997, cuando inició el Taller Municipal de Tango "que buscaba darle la posibilidad a gente que no tenía los recursos para aprender danza o tener una formación artística. Ese debe ser el proyecto, y su desarrollo debe tener resultados que estén a la vista". Tiempo después, al volver como profesor a la entonces Secretaría de Cultura, encabezó un proyecto más que especial: "No solo tenían la oportunidad quienes no contaban con recursos para asistir a una academia privada. Nos importaba acercar el tango a la gente, a quienes no lo conocían o nunca habían sido llamados a participar. Así, empezamos el taller destinado a niños y personas con discapacidad" explicaba el bailarín. "Los talleres municipales son una representación social, cultural e inclusiva. Deberían revisarse quienes asisten a los talleres para evaluar si el rol de dichos talleres se cumple" agregó el artista. Sin embargo, todo culminó en 2015. "Con el cambio de gestión municipal, nosotros y muchos profesionales con renombre, con peso a nivel nacional e internacional, fuimos invitados a irnos. Dejados de lado. Porque no comulgábamos con un proyecto en el que no estaba representado nuestro deseo. Vimos como se desmanteló la Cultura Municipal, y eso dolió. Y quienes habían sido alumnos de muchos de estos talleres, fueron contratados para reemplazar a sus profesores profesionales. Y cuando en un comienzo los talleristas éramos menospreciados por la gestión, hoy vemos como son utilizados políticamente, haciendo campaña en los barrios". De a poco, las puertas se fueron cerrando para la pareja de bailarines. "En 2016 tuvimos que cerrar la escuela, la gente había perdido poder adquisitivo y no veíamos la posibilidad de revertirse. A otros artistas les pasó lo mismo. No había medios, tampoco inversión en el arte y la cultura, ni voluntad para hacerlo. Buscamos nuevos rumbos, y nos fuimos a EEUU. Aquí pudimos crecer, cosa que lamentablemente no hubiera pasado allí. Pero siempre hablamos con nuestros colegas, que se han quedado allá luchando, y esperando que esto se revierta y cambie". Entrando en terreno político, Hugo Patyn señaló que "en nuestra Ciudad veo una posibilidad con el Dr. Romano (Frente de Todos), quien está muy cerca y alineado con el proyecto nacional que ha tenido un triunfo contundente en las PASO. Desde afuera, vemos las noticias que nos llegan de distintos medios internacionales porque toda nuestra familia sigue y vive allí. Por eso deseamos que la gente pueda vivir mejor, que pueda lograr sus objetivos y tener una vida digna. Ojalá que en Campana pueda alinearse con la victoria de Alberto Fernández y Cristina Fernández, y de esta manera comenzar una nueva etapa en la que la cultura vuelva a recibir el impulso necesario para que la gente pueda disfrutarla" concluyó.





Añoranzas de un Bailarín

