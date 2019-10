Desde las 21.30, el Bote tendrá su segunda presentación en el certamen. Busca su primer triunfo. Por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura de Primera División que organiza la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), el Campana Boat Club visitará esta noche a Honor y Patria de Capilla del Señor desde las 21.30 horas. Para el Celeste será su segunda presentación en este certamen. Su debut en la primera fecha fue con derrota 96-88 como local ante Atlético Baradero, en un partido que dominó a lo largo de los primeros 30 minutos, pero que se le escapó en el último cuarto (parcial de 18-43 en contra). Luego, en la segunda fecha, el CBC quedó libre. La primera fecha de esta Zona B se completó con la victoria como local de Honor y Patria sobre Central Buenos por 87 a 64 con 29 puntos de Juan Mendoza y 21 de Maximiliano Gutiérrez. Posteriormente, en su segunda presentación, el "Gaucho" cayó 71-64 en su visita a Atlético Baradero. Por esa misma jornada, además, Independiente de Zárate venció 91-90 a Central Buenos Aires en cancha del Azul. De esta manera, las posiciones de la Zona B se encuentran de la siguiente manera: 1) Atlético Baradero (2-0), 4 puntos; 2) Honor y Patria (1-1), 3 puntos; 3) Independiente (1-0), 2 puntos; 4) Central Buenos Aires (0-2), 2 puntos; 5) Campana Boat Club (0-1), 1 punto. El otro encuentro de la tercera fecha de esta Zona B se jugará el domingo, cuando Independiente reciba en su gimnasio Omar Olguín a Atlético Baradero. En tanto, Central Buenos Aires quedará libre. ZONA A Fecha 1: Defensores Unidos 52-65 Náutico Zárate; y Náutico San Pedro 75-66 Tempestad de San Antonio de Areco. Posiciones: 1) Náutico Zárate y Náutico San Pedro, 2 puntos; 3) Tempestad y Defensores Unidos, 1 punto. Fecha 2: Náutico Zárate vs Náutico San Pedro (hoy 21.30) y Tempestad vs Defensores Unidos (viernes 21.30). ZONA C Fecha 1: Porteño de General Rodríguez 70-52 Ingeniero Raver de Los Cardales; y Unión de Del Viso 69-64 Independiente de Escobar. Posiciones: 1) Porteño y Unión, 2 puntos; 3) Independiente (E) e Ingeniero Raver, 1 punto. Fecha 2: Ingeniero Raver vs Unión de Del Viso (viernes 21.00) e Independiente (E) vs Porteño de General Rodríguez (viernes 21.30).



GUIDO CADELLI, UNA DE LAS PRINCIPALES CARTAS OFENSIVAS DEL CBC.



Básquet:

Boat Club visita a Honor y Patria por la tercera fecha del Clausura ABZC

