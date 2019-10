La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 10/oct/2019 Quirófano móvil: Castraciones gratuitas en barrio Lubo







El quirófano móvil estará presente del martes 15 al viernes 18 y los turnos se entregarán este viernes ya que el lunes no habrá actividad municipal El Municipio informó que este viernes de 10 a 12, en la sociedad de fomento del barrio Lubo, se entregarán turnos para las castraciones gratuitas que se realizan a través del quirófano móvil. La Dirección de Bromatología y Zoonosis comunicó que los turnos se entregarán anticipadamente dado que el próximo lunes no habrá actividad administrativa por ser Día no Laborable. En tanto que, las intervenciones quirúrgicas serán del martes 15 al viernes 18. Durante el operativo, los vecinos también podrán vacunar a sus mascotas contra la rabia y retirar veneno para roedores.





