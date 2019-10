Denunciaron en un Juzgado de Campana al candidato a gobernador Axel Kicillof

Fueron referentes del Frente NOS liderados por su aspirante a gobernador, Gustavo Álvarez. Aseguran que el exministro de Economía mintió sobre su residencia en Pilar -requisito para su postulación- y que por eso su candidatura debe ser impugnada. "Es un mentiroso", manifestaron. El ganador de la PASO y candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, Axel Kicillof, fue denunciado por un competidor en los próximos comicios de octubre: en el Juzgado Federal Nº1 de Campana, referentes del Frente Nos acusaron al exministro de Economía por haber falseado su domicilio en territorio bonaerense, causa que prometieron llevar "hasta las últimas consecuencias". El encargado de radicar la denuncia en la entidad presidida por el juez Adrián González Charvay fue el candidato a gobernador Gustavo Álvarez, acompañado por el aspirante a jefe comunal Aníbal Valdivia. Días atrás, el Frente Nos habían solicitado la impugnación de la campaña de Kicillof ante la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, bajo la acusación que el candidato kirchnerista no cumplía con los cinco años consecutivos de residencia en suelo bonaerense exigidos para los postulantes a la Gobernación que no sean nativos. "Esta denuncia penal es inicialmente por falsedad ideológica; después, la caratula la pondrá el juez", expresó Álvarez tras salir del Juzgado Federal. Señaló que el exfuncionario "cometió el delito en Pilar" porque dio un domicilio de ese partido, razón por la que la denuncia debió radicarse en nuestra ciudad. "Y tenemos testigos que nunca lo vieron ahí. Es una locura esto: a Aníbal Valdivia, nuestro candidato a intendente en Campana, le bajaron dos personas de su lista no por no ser bonaerenses, sino porque vivían en Zárate. Y un porteño quiere venir a gobernar a 17 millones de bonaerenses. Por eso no impugno la fórmula, impugno a Axel Kicillof, porque él no es bonaerense, él está falseando y mintiendo", manifestó Álvarez. Para el candidato a gobernador del Frente Nos, "todo el pueblo bonaerense tiene que saber que si no hay seguridad jurídica y si los que aspiran a los máximos cargos, no importa su pasado y sus pecados, no dicen la verdad en el presente, no hay autoridad para pretender que vengan a invertir en este país o que un empresario argentino saque sus ahorros para invertirlos". "Él es diputado electo por la Capital Federal y vive ahí. Entonces, ¿de dónde salió que ahora es vecino nuestro? Si cumple los requisitos, bárbaro, pero él no los cumple. Entones quiero que la Junta Electoral les explique a los bonaerenses por qué lo habilitó", añadió Álvarez. Según el Frente Nos, el exministro de Economía comenzó a figurar en el padrón electoral bonaerense recién en el 2018 y tras haber declarado domicilio en Villa Rosa, un barrio de Pilar, a una altura de calle que a 200 metros a la redonda no registraría casas particulares. Álvarez manifestó que la candidatura de Kicillof en la provincia "es un capricho más de Cristina Fernández de Kirchner" y deseó que el aspirante a gobernador "nunca más pueda ocupar cargos públicos". También prometió llevar "hasta las últimas consecuencias" su denuncia y aseguró estar dispuesto "a pagar hasta con cárcel si tuviera que perder el juicio contra Kicillof". "El jueves va a haber una reunión general en Junta Electoral. Yo ya ratifiqué la denuncia, así que voy hasta el final. No me importa el Frente Nos, ni el peronismo, el radicalismo o Cambiemos, ni siquiera estoy pidiendo el voto para mi o para Aníbal, que la gente vote libremente. Lo que decimos es que no vote a un mentiroso", manifestó Álvarez. Por otra parte, apuntó contra los demás partidos políticos por no haber llevado a Kicillof ante la Justicia. "Hay corrupción por parte de muchos apoderados y no entendemos la pasividad del resto de los partidos. Partido Obrero, Espert, Cambiemos: es tremenda la complicidad que hay o la cobardía. Cualquiera de los dos son pecados. Nosotros somos cristianos y creemos que tiene que haber un país con justicia que sea una manta que nos cubra a todos", sostuvo. El artículo 121 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires sanciona que para ser candidato a gobernador bonaerense se tiene que "haber nacido en territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo, si hubiese nacido en país extranjero", tener más de 30 años y "cinco años de domicilio en la Provincia con ejercicio de ciudadanía no interrumpida, si no hubiese nacido en ella". Este es el caso de Kicillof, que nació en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 1971.

Álvarez estuvo acompañado por el candidato a intendente local Valdivia.



Denunciaron en un Juzgado de Campana al candidato a gobernador Axel Kicillof

