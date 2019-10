Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 10/oct/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 10/oct/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Noticias de Actualidad Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Noticias de Actualidad







DOCUMENTO CON PROPUESTAS El Partido Justicialista le entregó al candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, un documento con las propuestas del espacio de cara a un eventual mandato nacional, que incluyen, entre otras, varios cambios en el esquema actual de Ministerios, la pesificación de las tarifas, un pacto social y paritarias por encima de la inflación. Se trata de un informe confeccionado por el denominado Equipo Técnico de la Unidad, que resume debates que tuvieron lugar a lo largo del año en el marco de la Comisión de Acción Política del PJ, con la coordinación del ex ministro de Salud Ginés González García. MACRI EN MISIONES El presidente Mauricio Macri encabezó ayer una nueva marcha del "Sí, se puede" en Misiones, donde reiteró que la derrota que sufrió Juntos por el Cambio en las PASO "se puede dar vuelta" el próximo 27 de octubre. "Acá estamos todos aquellos que no nos vamos a resignar, porque tenemos un sueño maravillo para todos los argentinos", resaltó el mandatario nacional, tras señalar que el resultado de los comicios del pasado 11 de agosto se "pueden dar vuelta". Acompañado por la primera dama, Juliana Awada, Macri sostuvo: "Nos une cuidar la democracia, querer vivir en paz, la honestidad, amar y querer vivir en libertad, construir y no destruir, respetar al otro, querer dejarles un futuro mejor a nuestros hijos, y decir no a la impunidad". INCONSTITUCIONAL Dos juzgados de primera instancia declararon ayer inconstitucional el Decreto de Necesidad y Urgencia con el que el presidente Mauricio Macri modificó la forma de calcular las indemnizaciones. El primero de los fallos en salir fue emitido por el juzgado Nacional del Trabajo 41: el juez Alejandro Segura señaló la "manifiesta inconstitucionalidad e inconvencionalidad" del decreto presidencial. Con lenguaje inclusivo, Segura escribió: "¿Puede un DNU establecer una norma menos beneficiosa para lxs trabajadorxs? ¿Puede un DNU determinar su aplicación retroactiva?". Y agregó: "Voy a responder ambos interrogantes en forma negativa animado por el manifiesto carácter burdo que tiene esta norma, impropia del Estado de Derecho, seguramente urdida por personas incapaces de aprobar un parcial de Derecho Civil Parte General...". Por otro lado, el juzgado de primera instancia del Trabajo número 76 hizo lugar a un amparo presentado por el Colegio Público de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que había pedido la inconstitucionalidad. GARABANO Y LA CORTE El ministro de Justicia, Germán Garavano, pidió ayer "no leer los fallos" de la Corte Suprema como "contrarios al Gobierno" y remarcó que, en cambio, quiere "creer" este tribunal es "tan independiente que parece opositor". El funcionario nacional se expresó de esta manera luego de conocerse la decisión judicial de que los exiliados durante la última dictadura militar deben cobrar la misma indemnización que los que estuvieron detenidos durante ese periodo. "Los fallos no hay que leerlos como que son contra el Gobierno, porque esta diferencia la va a pagar el Estado, la vamos a pagar todos con nuestros impuestos", aclaró Garavano al respecto. CAIDA DEL CONSUMO La caída del consumo en el país generó que la cadena de electrodomésticos Ribeiro venda un 50 por ciento menos respecto del año pasado y está en riesgo el futuro laboral de alrededor de mil quinientos empleados. "La crisis impacta en todos los sectores y se siente con lo rezagado que está el consumo desde el último año", comentó uno de los dueño de la cadena, Manuel Ribeiro. Por su parte, los empleados denunciaron pagos escalonados y hay incertidumbre sobre el futuro laboral de la cadena de electrodomésticos, que tiene 85 sucursales repartidas por el país.



Breves: Noticias de Actualidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: