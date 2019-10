P U B L I C







Cristobal Maro. Foto: Archivo.

La cantidad de vecinos desocupados que viven en Campana es de un poco más de 6 mil. Otros tantos se encuentran subocupados. Durante la actual gestión municipal prácticamente no se instaló en nuestro territorio ninguna empresa de carácter industrial. Como ya hemos señalado en varias oportunidades no existen datos estadísticos oficiales que nos hablen sobre la actual situación de las trabajadoras y trabajadores en el Partido de Campana. Sin embargo, los principales datos estadísticos existentes para Campana, históricamente, siempre han sido muy similares a los datos que el organismo oficial publica en relación al territorio bonaerense. Todo indica que en los últimos meses la situación de las trabajadoras y trabajadores locales se ha complicado mucho y, por eso, estamos en condiciones de afirmar que el fantasma de la desocupación y la subocupación en Campana ya son una fuerte realidad. Traducido en números esto significa que, actualmente, la desocupación local estaría en el 12 %. Este porcentaje afecta a la población económicamente activa. Es decir, la población campanense de 16 años a 65 años en condiciones legales de trabajar. Si consideramos que según las proyecciones realizadas por el mismo INDEC la población local actualmente ronda los 105.000 habitantes. En base a ello se puede deducir que la población económicamente activa es apenas superior a los 50.000 habitantes. Por lo tanto, podemos asegurar que la cantidad de trabajadoras y trabajadores desocupados que en la actualidad viven en Campana es de un poco más de 6.000 personas. Vale la pena aclarar que, ante tanto discurso contra los sectores populares de nuestro país, el INDEC considera que "Población desocupada: se refiere a personas que, no teniendo ocupación, están buscando activamente trabajo y están disponibles para trabajar." O sea que los desocupados registrados no son ni vagas ni vagos. Solo son personas que buscan trabajo y no lo encuentran. A todo esto, hay que agregar que otro 12 % de esos 50.000 habitantes en condiciones de trabajar se encuentran subocupados trabajando sólo casi un solo día y medio por semana. Esto también significa que otras 6.000 vecinas y vecinos se encuentran también con problemas laborables. Otra vez vale la pena aclarar que el INDEC considera que "Población subocupadas: se refiere a la subocupación por insuficiencia de horas, visible u horaria, y comprende a los ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y están dispuestos a trabajar más horas." O sea que tampoco son vagas o vagos. Son personas con deseo de trabajar más horas. INDUSTRICIDIO Todos estos indicadores parecen demostrarnos que, en Campana, cerca de 12.000 personas están sufriendo problemas de trabajo. En relación a la actual tasa de desocupación podemos afirmar que es casi el doble a la existente en Campana al momento de asumir la actual gestión municipal. En relación a la tasa de subocupación esta se ha incrementado en los últimos 4 años en 20 %. Por un lado, esto se explica debido al aumento poblacional. Esto sencillamente significa que hay más personas en busca de trabajo. O sea, mayor demanda frente a un mercado laboral que claramente ha venido reduciendo la oferta del mismo. Sobre todo, este fenómeno se ha incrementado en los últimos meses. Por otro lado, la desocupación y subocupación en Campana es, fundamentalmente, consecuencia del actual modelo económico implementado a nivel nacional, provincial y municipal. Un modelo de industricidio que, obviamente, está teniendo profundas consecuencias en nuestra ciudad. A las puertas de la finalización de la ampliación en la refinería Axxion, estos datos comenzaran a vivirse como una cruda realidad. La profunda caída de la actividad laboral en la construcción, en los puertos, en las empresas químicas y en la comercial son otros claros ejemplos de la crisis existente en el mercado local. También hay que tomar en cuenta que durante la actual gestión municipal prácticamente no se instaló en nuestro territorio ninguna empresa de carácter industrial. Los únicos emprendimientos productivos de mayor envergadura instalados en Campana han sido aquellos que están relacionados al sector servicios. Cervecerías artesanales, un local de hamburguesas, una reconocida casa de café, recientemente una pizzería y otros comercios por el estilo. Todos esos emprendimientos son sin duda bienvenidos. Pero ellos no alcanzan para resolver el problema del trabajo de nuestras vecinas y vecinos. Y mucho menos si tomamos en cuenta que para que dichos emprendimientos funcionen y crezcan dependen del crecimiento del poder adquisitivo de quienes componen el mercado local. Pese a que no es nuestro deseo los datos sociales de Campana nos demuestran que estamos frente a un serio problema. Problemas que mas tarde o mas temprano vamos a ver reflejados en nuestra realidad cotidiana. Y si realizamos una mirada sociológica y sin prejuicios sobre lo que acontece en Campana podemos darnos cuenta que ya hay signos evidentes sobre la crisis que se avecina. Cada día transitando los más diversos lugares locales no podemos dejar de asombrarnos sobre las mil y una formas que las y los campanenses inventan día a día para sobrevivir en forma digna. Venta de choripanes en la vereda, venta de pan casero y tortas fritas en las puertas de las fábricas y en los barrios, venta de vasitos de vidrio en la entrada del Villanueva y Lubo, más venta de lombrices en las rutas. Y así como estas, hay otras muchas actividades precarias que nuestras vecinas y vecinos realizan para sobrevivir y mejorar su calidad de vida. En base al análisis sobre lo que sucede en el mercado laboral local no nos cabe dudas que cada una y uno de los campanenses están sufriendo los mismos problemas que la mayoría de las demás argentinas y argentinos. Los sociólogos no predecimos certeramente el futuro. Pero si podemos alertar sobre aquellos problemas latentes o existentes en una sociedad. Y no dejamos que nos vendan figuritas de colores.

Opinión:

Campana y la triste realidad de la desocupación

Por Lic. Cristobal Maro

