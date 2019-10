La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 10/oct/2019 Efemérides del día de la fecha: 10 de Octubre







DÍA DE LA DANZA En este día se conmemora al elenco de bailarines del Teatro Colón que perdieron su vida en un accidente aéreo en el año 1971. En un contexto en el que el ballet había alcanzado una popularidad nunca antes vista, partieron de Aeroparque con destino a Trelew para presentarse en el Teatro Español; debido a fallas en los motores, el avión se estrelló en el Río de la Plata cuando el piloto intentaba regresar al aeropuerto. Los bailarines fallecidos eran Norma Fontenla, José Neglia, Sara Bochkovsky, Carlos Santamarina, Martha Raspanti, Margarita Fernández, Rubén Estanga, Antonio Zambrana y Carlos Schiaffino. ELIMINATORIAS SUDÁFRICA 2010: EN UN INOLVIDABLE PARTIDO LA SELECCIÓN VENCE A PERÚ 2 A 1 Corría el año 2008 cuando Diego Armando Maradona asumió como nuevo director técnico de la selección, su antecesor Alfio Basile había dejado el cargo unos días atrás por el mediocre desempeño del equipo: "la selección argentina es un Rolls Royce lleno de tierra arriba. Hay que limpiarlo" había dicho el "10" antes de su asunción. En su debut como entrenador en las eliminatorias el plantel goleó a Venezuela 4 a 0, no obstante, en la altura Bolivia los aplastó 6 a 1 y los sumió en una inestabilidad que provocó que el miedo de muchos de quedar afuera se hiciera una realidad a punto de concretarse. Sólo había una posibilidad que mantenía viva la ilusión y esa era vencer a Perú en el próximo partido. En un clima en el que la inseguridad, el nerviosismo, el miedo y la tensión reinaban en el Monumental, la albiceleste entró en el campo de juego para enfrentarse a Perú, selección que había quedado eliminada y que estaba dispuesta a darlo todo; cuando sonó el silbato, los cantos de los hinchas llenaron el estadio para animar a los jugadores que desde la primera vez que tocaron la pelota dominaron el partido pero no el impasible marcador que mostraba en la pantalla el 0 a 0. Diego se movía de acá para allá dando indicaciones mientras la hinchada le pedía a Palermo, jugador que ingresaría recién en la segunda mitad en reemplazo de Enzo Pérez; el gol llegó a los 2 minutos del segundo tiempo, un magistral pase de Pablo Aimar habilitó al "Pipita" Higuaín que, con un potente derechazo cruzado, hizo estallar de alegría al estadio. Sin embargo, esto no duró mucho y la estrategia de aguantar el resultado terminó agrandando a Perú que cada vez llegaba con más fuerzas al arco de Romero sentenciando el inevitable empate a los 45 minutos. Pero no todo estaba dicho y mientras corría el tiempo adicional y la lluvia empapaba a los presentes, Argentina consiguió un tiro de esquina en el que Palermo liquidó el partido con un pelotazo letal, en palabras del "Titán": "fue un centro pasado, Di María la mete otra vez en el área, la agarra ´el Pocho´, creo que estábamos todos menos ´Chiquito´ en el área, y justo me cae a mí. La gente, mis compañeros, Diego haciendo la planchita, fue una emoción enorme". MALALA YOUSAFZAI ES GALARDONADA CON EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ Un día como hoy en el año 2014, Malala Yousafzai recibía el premio nobel de la paz y se convertía en la persona más joven en ganarlo. Proveniente de Paquistán, desde los 11 años se opuso al dominio talibán, grupo musulmán ultraconservador, que prohibía a las niñas ir a la escuela; bajo el nombre de "Gul Makai", Malala escribió un blog en el que informaba a la BBC de las atrocidades cometidas en su pueblo, más adelante, dejó su seudónimo para expresarse públicamente y denunciar a los talibanes. Un día mientras iba a la escuela, su autobús fue parado por dos hombres armados, uno de ellos subió al vehículo y le disparó en la cabeza; afortunadamente la joven se salvó en Inglaterra. Desde ese entonces se convirtió en un símbolo de lucha por la educación: "ahí supe que tenía dos opciones: vivir una vida callada o seguir luchando con la nueva vida que me habían dado. Lo tenía claro: continuaría con mi lucha hasta que todas las niñas pudieran ir a la escuela".

