TERMINÓ LA 5ª FECHA Ayer culminó la quinta fecha del Torneo Apertura de la Primera D con el empate sin goles entre Sportivo Barracas y Yupanqui en el estadio de Deportivo Morón (donde el Arrabalero está haciendo de local). Los demás resultados de esta jornada fueron: Liniers 3-2 Atlas, Central Ballester 1-0 Argentino de Rosario, Defensores de Cambaceres 2-1 Deportivo Paraguayo, Muñiz 0-1 Atlético Lugano, Claypole 0-0 Puerto Nuevo y Centro Español 1-3 Juventud Unida.

El partido se disputará desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos. El Auriazul empató el martes en su visita a Claypole, mientras que el Arrabalero igualó ayer sin goles ante Yupanqui en el cierre de la quinta fecha. Por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Primera D, Puerto Nuevo estará recibiendo este sábado a Sportivo Barracas en un partido que se disputará desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. Así lo confirmó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el anuncio de la programación para las categorías de ascenso, al tiempo que informó que Felipe Viola será el árbitro de este encuentro. El Portuario viene de empatar 0-0 como visitante ante Claypole el pasado martes, por lo que apenas cuenta con tres días para preparar este nuevo compromiso. Sin embargo, en ese sentido tiene una ventaja sobre su rival, dado que el Arrabalero cerró ayer la quinta fecha: igualó sin goles como local ante Yupanqui en un partido que se disputó en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Deportivo Morón. Con ese empate, Sportivo Barracas desperdició la oportunidad de quedar como único líder de este campeonato: ahora suma 11 puntos y es el único escolta de los punteros Liniers y Juventud Unida (12). Por su parte, el Auriazul quedó en la 11ª ubicación con 4 unidades, producto de una victoria, un empate y tres derrotas en cinco presentaciones. Por eso, volver al triunfo como local este sábado sería muy importante para el equipo de nuestra ciudad. Para este encuentro frente a Sportivo Barracas, el DT Carlos Pereyra recuperará a Lautaro Cuenos, quien purgó la fecha de suspensión que recibió por su expulsión frente a Defensores de Cambaceres (último recurso). Esta sexta fecha del Apertura de Primera D tendrá cuatro partidos el sábado, en lo que es una "rareza" para lo que suelen ser las programaciones de cada una de las jornadas de la divisional.

EL PORTUARIO VOLVERÁ A JUGAR EN CAMPANA. EN ESTE TORNEO ACUMULA UNA VICTORIA Y UNA DERROTA COMO LOCAL. PRIMERA D – FECHA 6 SÁBADO - 11.00 horas: Deportivo Paraguayo vs Claypole / Martín Molina - 12.00 horas: Atlas vs Central Ballester / Guido Mascheroni - 15.30 horas: Puerto Nuevo vs Sportivo Barracas / Felipe Viola - 15.30 horas: Argentino de Rosario vs Lugano / Gonzalo Pereyra DOMINGO - 15.30 horas: Juventud Unida vs Def. de Cambaceres / Nicolás Kresta LUNES - 15.30 horas: Centro Español vs Muñiz / Marcos Recalde - 15.30 horas: Yupanqui vs Liniers / Lucas Ozuna

Primera D:

Puerto Nuevo vuelve a jugar este sábado; será local frente a Sportivo Barracas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: