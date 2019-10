En paralelo al Torneo Oficial de Primera División se jugará este certamen con cruces de eliminación directa. Comenzará la semana próxima con los enfrentamientos de primera ronda que protagonizarán los seis equipos que se sumaron esta temporada.

La Liga Campanense de Fútbol definió la forma de disputa de la Copa Fénix, un certamen similar a la Copa de la Superliga o Copa Argentina que se disputará en paralelo al Torneo Oficial 2019 de Primera División. Así, con cruces de definición directa, los 19 equipos competirán por el título de campeón.

El torneo comenzará la semana próxima y en la primera ronda entrarán en acción los seis equipos que se sumaron este año a la competencia oficial. Así se estarán enfrentando: Villanueva vs Malvinas, Barrio Lubo vs Las Palmas y San Cayetano vs Albizola.

Además, la organización dio a conocer también el sorteo de los cruces de Octavos de Final. En dicha instancia se medirán: La Josefa vs Lechuga, Real San Jacinto vs Desamparados, El Juniors vs Deportivo San Felipe, Juventud Unida vs Mega Juniors y Atlético Las Praderas vs Leones Azules. En tanto, Atlético Las Campanas aguardará por el vencedor de Villanueva vs Malvinas, Otamendi FC por el ganador de Barrio Lubo vs Las Palmas: y Defensores de La Esperanza por el que avance del duelo entre San Cayetano y Albizola.

En todas las instancias se jugará a partido único de eliminación y así se avanzará hasta determinar a los dos equipos que protagonizarán la gran final.