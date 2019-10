REACCIONÓ Y EMPATÓ La Selección Argentina empató ayer 2-2 con Alemania en un partido amistoso disputado en el estadio del Borussia Dortmund en el marco de la fecha FIFA de octubre. El combinado dirigido por Lionel Scaloni sufrió defensivamente en el primer tiempo cada vez que Alemania profundizó sus avances. Incluso, en una ráfaga, Gnabry y Havertz adelantaron 2-0 a los germanos en acciones con marcados errores de Correa y Rojo. En el ST, el juego alemán no fue tan fluido, los cambios que realizó Scaloni funcionaron y Argentina llegó al empate por intermedio de dos ingresados: Alario marcó el descuento a los 21; y Ocampos estableció el empate a los 40. La Selección formó de la siguiente manera: Agustín Marchesín; Juan Foyth, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo (ST Marcos Acuña), Nicolás Tagliafico; Roberto Pereyra (ST 30m Renzo Saravia), Leandro Paredes, Rodrigo De Paul (ST 45m Guido Rodríguez), Ángel Correa (ST Lucas Ocampos); Paulo Dybala (ST 16m Lucas Alario) y Lautaro Martínez. "La diferencia (entre un tiempo y otro) es que no cometimos errores, sobre todo en la salida de la pelota. Filtrar pases no era lo ideal porque ellos tienen jugadores muy rápidos. Empezamos a tratar mejor la pelota, con más paciencia. Salió un buen partido con muchas cosas positivas y eso es lo más importante", afirmó Scaloni, quien ahora deberá preparar el próximo amistoso del combinado nacional, que será este domingo a las 11.00 (hora argentina) frente a Ecuador en la ciudad de Elche, España. MÁS AMISTOSOS Hoy se disputarán tres amistosos internacionales con presencia sudamericana: Brasil vs Senegal (9.00), Serbia vs Paraguay (15.45) y Venezuela vs Bolivia (19.00). ELIMINATORIAS EUROCOPA En una nueva jornada de las Eliminatorias para la Eurocopa 2020 hoy se enfrentarán: Kazajistán vs Chipre, Bielorrusia vs Estonia, Bélgica vs San Marino, Rusia vs Escocia, Holanda vs Irlanda del Norte, Croacia vs Hungría, Eslovaquia vs Gales, Austria vs Israel, Macedonia vs Eslovenia y Letonia vs Polonia. COPA ARGENTINA En el único encuentro restante de los Octavos de Final, Estudiantes de La Plata se enfrentará hoy desde las 18.10 horas a Estudiantes de San Luis en un partido que se disputará en el estadio de Arsenal de Sarandí con transmisión de TyC Sports. El ganador de este encuentro enfrentará en Cuartos de Final a Central Córdoba de Santiago del Estero el próximo miércoles en cancha de Instituto. VUELVE JUANFER El colombiano Juan Fernando Quintero fue convocado por Marcelo Gallardo para el partido que River Plate afrontará este viernes ante Almagro en Mendoza, donde el Millonario buscará avanzar a las semifinales de la Copa Argentina. El zurdo se recuperó de la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla izquierda sufrida el pasado 17 de marzo en el triunfo 3-0 ante Independiente.

Breves: Fútbol

