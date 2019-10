Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 10/oct/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 10/oct/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Noticias de Actualidad Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Polideportivas







DESPEDIDA TRIUNFAL El Seleccionado Argentino de Rugby venció 47-17 a Estados Unidos en su último partido del Mundial que se está disputando en Japón. Los Pumas, que ya no tenían chances de avanzar a los Cuartos de Final, superaron sin mayores inconvenientes al elenco estadounidense gracias a los tries de Nicolás Sánchez, Joaquín Tuculet (2), Juan Cruz Mallía (2), Jerónimo De la Fuente y Gonzalo Bertranou. De esta manera, terminaron en el tercer puesto del Grupo C por detrás de Inglaterra y Francia, sin poder clasificarse a la próxima ronda, pero asegurando su lugar en el Mundial 2023. El encuentro ante Estados Unidos marcó la despedida del santiagueño Juan Manuel Leguizamón de Los Pumas. El ala de 36 años disputó los 80 minutos, llegó a los 87 partidos con la celeste y blanca (quedó igualado con Felipe Contepomi en el segundo lugar, por detrás de Agustín Creevy) y deja atrás una trayectoria que lo vio participar de cuatro mundiales (es el último de los protagonistas del bronce de 2007 que quedaba en actividad). MÁS MUNDIAL Por el Grupo A, Escocia aplastó 61-0 a Rusia y sigue en carrera por llegar a los Cuartos de Final. En la última fecha enfrentará al local Japón, mientras que Irlanda jugará ante Samoa. Las posiciones se encuentran de la siguiente manera: 1) Japón, 14 puntos; 2) Irlanda, 11 puntos; 3) Escocia, 10 puntos; 4) Samoa, 5 puntos; 5) Rusia, sin punto.s En tanto, por el Grupo B, Sudáfrica superó con comodidad a Canadá por 66-7 y llega a la última fecha, en la que queda libre, como líder con 15 puntos. Por detrás se ubican Nueva Zelanda (14) e Italia (10), que se enfrentarán entre sí este sábado a la 1.45 (hora argentina). Y en el Grupo D, Gales sacó adelante un difícil encuentro ante Fiji (se impuso 29-17) y, de esa manera, llegó a los 14 puntos y aseguró su clasificación a Cuartos de Final junto a Australia (11). En la última fecha jugarán: Australia vs Georgia (viernes 7.15) y Gales vs Uruguay (domingo 5.15). NUEVA DERROTA La Selección Argentina masculina de vóley perdió 3-0 (25-19, 25-19 y 26-24) frente a Brasil por la sexta fecha de la Copa del Mundo de Japón. De esta manera, el combinado dirigido por Marcelo Méndez (que no citó a las principales figuras para este certamen) acumula cuatro caídas consecutivas y tiene ahora record de dos triunfos y cuatro derrotas. Anoche, al cierre de esta edición, Argentina se medía ante Canadá. Y hoy jueves, desde las 23.00 (hora argentina), enfrenta a Irán. DELPO, EN ESPAÑA El tenista Juan Martín Del Potro se encuentra entrenando en Barcelona y de no sufrir inconvenientes, la semana próxima volvería al circuito profesional en el ATP 250 de Estocolmo (Suecia), que se disputará sobre carpeta sintética. En tanto, en el ATP 500 de Beijing (China) ya no quedan argentinos: después de las derrotas en primera ronda de Juan Ignacio Londero y Diego Schwartzman, también cayó Guido Pella en dicha instancia. El bahiense perdió ante el australiano John Millman por 6-3 y 7-5. JUEGOS ODESUR 2022 La Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) ratificó a Asunción como la ciudad sede de los XII Juegos Suramericanos 2022 al tomar en consideración "el compromiso de eficiencia presupuestaria" asumido por Paraguay y el impacto positivo sobre el desarrollo humano y deportivo que tendrá la celebración de los Juegos. El pasado 27 de julio, la Secretaría Nacional de Deportes de Paraguay había renunciado a organizar el evento debido a que el presupuesto de gastos administrativos y de organización era muy elevado.

Breves: Polideportivas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: