A través del programa televisivo en YouTube uno de nuestros subscriptores Luis Miguel Mondragón de la localidad de Escobar se comunicó conmigo, solicitándome si era probable una salida de pesca en mi embarcación junto a su hija Ángeles y su esposa Karina. A lo que respondí que sí, siempre y cuando como medida principal todos usaran el chaleco salvavidas y Ángeles de cinco años lo hiciera en forma permanente mientras se encontraba a bordo. De esta manera acordamos nuestro encuentro para el día lunes en la bajada de lanchas del recreo Keidel para una media jornada de pesca. Promediando las ocho de la mañana ya tenía mi lancha en el agua a la espera de Luis y su familia la que por cierto fue muy puntual. Después de saludarnos y conocernos personalmente, salimos a marcha lenta aguas abajo del Guazú en un día de mucha bajante y fuertes vientos. Luego de unos veinte minutos de navegación, fondeamos en el sector elegido en una profundidad de unos siete metros, armamos nuestros equipos realizando encarnes con una gran variedad de carnadas aunque la más efectiva como viene sucediendo fue la lombriz. Abriendo la pesca del día, Karina logró subir a bordo un doblete de excelentes porteñitos, a lo que le siguió Ángeles con varias capturas de ejemplares de pati y picuditos. Nuevamente Karina logró un muy buen ejemplar de pati. A todo esto yo me ocupaba de la filmación y de desprender los ejemplares capturados por las dos damas, mi tocayo Luis por su parte viendo esto no expresaba palabras. Tratando de ayudar a Luis le cedí una de mis líneas con la que en el primer tiro logró un doblete muy lindo de porteñito y bagre amarillo cambiando a partir de ahí su suerte en la pesca. Tratando de buscar otras especies nos movimos unos metros mientras el viento y la marejada no cesaban, aquí logramos con mi tocayo la captura de una boguita de entre los 800 gramos y el kilo de peso, la que lógicamente regresamos al agua. Nuevamente en movimiento esta vez buscando el reparo del viento y un poco de tranquilidad en la marejada dentro del Doradito, Ángeles logró la captura de un bagre amarillo que promedió casi el kilo de peso y Luis un excelente pati. Como último sector visitamos el Pasaje Talavera donde nuevamente Ángeles con ayuda de su papá logró otro hermoso ejemplar de bagre amarillo, cerrando así este mediodía de pesca en familia donde la pasamos excelentemente bien y con buena pesca. En nuestro programa televisivo Nº 796 de esta semana te mostramos todo lo comentado en esta nota, el que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Semanario del Pescador y sus 1000 programa radiales Hoy llegamos a los 1000 programa radiales por FM Simple 97.3 mhz por lo que será un programa más que especial, habiendo cumplido en el pasado mes de septiembre 18 años transmitiendo jueves a jueves la mejor información del pique de nuestra zona a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas no te pierdas la transmisión de hoy y todos los días jueves de 20:00 a 21:30 horas con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Angeles junto a su papá Luis Mondragón y una de las capturas realizadas en esta jornada.



Semanario del Pescador:

Media jornada de pesca con la familia Mondragón

Por Luis María Bruno

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: