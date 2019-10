La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 11/oct/2019 Básquet:

Desde las 21.30 horas enfrenta a Social de Alejandro Korn como visitante por la primera fecha de la Zona Norte "B". "Estamos conformes con cómo llegamos a este primer partido", afirmó el DT Sebastián Silva. Una nueva ilusión comienza hoy para el básquet del Club Ciudad de Campana, que desde las 21.30 horas estará enfrentando como visitante a Social de Alejandro Korn por la primera fecha de la Zona Norte "B" del Torneo Provincial de Clubes. El Tricolor le da continuidad así a su objetivo de alcanzar una plaza en el Torneo Federal, tercer escalón de la estructura del básquet nacional. Incluso, en busca de ese lugar, la temporada pasada apostó muy fuerte, incorporando nombres de jerarquía. Finalmente, la derrota en la serie de Cuartos de Final ante Sportivo Pilar lo dejó a mitad de camino. Y para esta nueva oportunidad la apuesta ha sido diferente, priorizando la base de los últimos años y a jugadores con pasado reciente en la institución. Así, el CCC, que volverá a contar con Sebastián Silva en la conducción técnica, cuenta hoy con diez fichas mayores: Eliseo Iglesias, Camilo Cáceres, Santiago Fernández, Francisco Santini, Matías Nieto, Gonzalo Michelini, Federico Michelini, Alejo Fioreto, Nicolás Oscariz y Damián Camejo. En tanto, el aporte que se esperaba de los juveniles sufrió dos bajas que seguramente afectarán la rotación que inicialmente imaginaba Silva: el perimetral Joaquín Aguilar pasó a Presidente Derqui (jugará el Federal), mientras que el interno Agustín Hernández dejó el club. Ambos ya habían tenido participación en el Provincial pasado. Encima, en esta primera fecha tampoco estará a disposición Emilio Polese por cuestiones personales; una baja que se suma a la de Fioreto, quien se está recuperando de un desgarro. Entonces, Ciudad presentará hoy sus nueve fichas mayores disponibles y la planilla la completarán los juveniles Matías Pagura, Joaquín Acosta y Agustín Ailloud. El cinco inicial Tricolor será, igualmente, el que venía trabajando Silva: con Cáceres en la base; Santini como escolta; Nieto y Federico Michelini como aleros; y Camejo como pivot. "Nuestra idea de juego será de mucha intensidad y de tener mucho juego colectivo. Al no tener una figura rutilante ni un plantel de muchos centímetros seremos un equipo que buscará correr mucho y plantear un juego de muchas posesiones en ataque. Y en defensa trataremos de marcar lo más arriba posible y extender la defensa a todo el campo, apostando al desgaste físico del rival", explicó Silva en diálogo con La Auténtica Defensa. "Nosotros estamos conformes con cómo llegamos a este primer partido. Se hizo un gran trabajo con Germán Género en la preparación física y ahora iremos partido a partido. Si logramos imponer nuestro juego, vamos a lograr ocultar nuestras limitaciones y nos vamos a poder equiparar a cualquier rival", agregó el entrenador Tricolor, quien espera un Provincial "muy duro". En ese sentido, el debut le ofrecerá una dura prueba al CCC: "Social es un buen equipo, que viene de ganar la Liga de Echeverría y que sumó dos refuerzos importantes para este certamen. Además, tiene jugadores con experiencia en el Federal", explicó Silva. Los refuerzos que sumó Social de Alejandro Korn para este certamen fueron Luis Lema (ex Club Atlético Ezeiza) y Oscar Guillamondegui, quien al igual que Mariano D´Ambrosio y Manuel Rioyo, otros de los valores de este equipo, ya enfrentó a Ciudad de Campana en el pasado Torneo Provincial con Juventud Unida de Cañuelas. El Tricolor integra una durísima Zona Norte "B" junto a Social de Alejandro Korn, Atenas de La Plata, Belgrano de San Nicolás y Sportivo Pilar. En tanto, en la Zona Norte "A" jugarán Regatas de San Nicolás, Platense de La Plata, Unión San Vicente, Independiente de Zárate y Colón de Chivilcoy. Mientras que en la Zona Sur lo harán: Costa Sud de Tres Arroyos, Sarmiento de Coronel Suárez, Blanco y Negro de Coronel Suárez, Sporting de Mar del Plata, Independiente de Tandil, Pueblo Nuevo de Olavarría y Racing de Olavarría. De estos 17 equipos, sólo uno quedará eliminado en la primera fase de acuerdo a la Tabla General que se conformará por ubicaciones en la zona inicial y coeficientes que se calcularán dividiendo la cantidad de puntos por 20 (Zona Norte) y 24 (Zona Sur). Y en la segunda ronda, esos 16 conjunto se repartirán en dos zonas de ocho que definirán los cuatro clasificados de forma directa a Cuartos de Final y los ocho que irán al repechaje para buscar un lugar en dicha instancia. PRIMERA FECHA -Zona Norte "A": Platense de La Plata vs Independiente de Zárate (viernes 21.00) y Deportivo San Vicente vs Regatas de San Nicolás (domingo 20.30). -Zona Norte "B": Social de Alejandro Korn vs Ciudad de Campana (viernes 21.30) y Belgrano de San Nicolás vs Atenas de La Plata (viernes 21.00). -Interzonal Norte: Colón de Chivilcoy vs Sportivo Pilar (viernes 21.30). -Zona Sur: Sarmiento de Coronel Suárez vs Costa Sud de Tres Arroyos (viernes 20.30), Sporting de Mar del Plata vs Blanco y Negro de Coronel Suárez (viernes 21.00) e Independiente de Tandil vs Racing de Olavarría (viernes 21.30). Libre: Pueblo Nuevo de Olavarría.



MATÍAS NIETO VUELVE AL PROVINCIAL DESPUÉS DE NO PODER COMPLETAR LA PASADA EDICIÓN POR LESIÓN.



