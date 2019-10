Se puede comprar el pasaje desde cualquier lugar, tan simple como ingresar a PASAJES.MASTERBUS.NET, registrarse, verificar su cuenta desde su mail y listo. No hace falta que lo impriman, pueden viajar mostrando el pasaje desde su celular. Estas nuevas modificaciones se llevarán a cabo a partir del próximo lunes 14 de octubre. Se puede comprar el pasaje desde cualquier lugar mediante la web. No hace falta que impriman el pasaje, pueden viajar mostrando el boleto desde su celular. Tras la fuerte demanda de los usuarios y un asiduo trabajo de campo realizado por la empresa, Master Bus decidió incorporar a Cardales dentro de sus paradas, agregar nuevos horarios y desarrollar un nuevo sistema de abonos para pasajeros frecuentes Estas nuevas modificaciones se llevarán a cabo a partir del próximo lunes 14 de octubre. El nuevo servicio de Master Bus Chárter bajará en Cardales, Río Luján (Colectora Panamericana y Ruta 4). A su vez se modificaron horarios para que los usuarios puedan llegar a sus destinos a tiempo. Puente Saavedra, Plaza Italia y Retiro fueron elegidos por la empresa ya que son los puntos con mayores conexiones de transporte público (trenes, subtes, colectivos y bicicletas). Próximamente, para aquellos pasajeros frecuentes, comenzarán los abonos de viajes, reduciendo el costo de los mismos. Recordamos que pueden comprar el pasaje desde cualquier lugar, tan simple como ingresar a pasajes.masterbus.net, registrarse, verificar su cuenta desde su mail y listo. No hace falta que lo impriman, pueden viajar mostrando el pasaje desde su celular. Por cualquier consulta, comunicarse por WhatsApp al 1159622119 o al 03489 448807.





Click para ampliar imagen.



Master Bus:

Nueva parada en Cardales, nuevos horarios y un actualizado sistema de abonos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: