La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 11/oct/2019 Un templo al amor













El campanense Jorge Ciari construyó en el paralelo 42, en el cementerio de El Bolsón, la Capilla San Juan Pablo II de la Comarca Andina. La hizo en memoria de su mujer fallecida. Se conocieron hace muchos años en nuestra ciudad, cursaron primaria y secundaria en la Escuela Normal. Hace diez años se fueron a vivir al Bolsón en Río Negro. Se trata de Jorge Ciari y Norma Susana Karpinsky. Hoy su historia trasciende ya que la mujer murió hace seis años y su esposo construyó una capilla en su memoria. La Capilla San Juan Pablo II se encuentra en el acceso al cementerio local. Ubicada a pocos km del centro de la ciudad. Saliendo desde el centro de El Bolsón con dirección Norte. La capilla es el producto del trabajo de 53 artesanos entre escultores y pintores de la Comarca Andina del Paralelo 42, en los que se destacan trabajos en vitroux, piedra, madera, hierro, pintura y cerámica entre otros, reflejando el alto nivel artístico de los artesanos logrando la expresión más completa de arte. Tiene un estilo arquitectónico tan peculiar como hermoso. El dato color: el nombre de cada uno de los trabajadores está en un escrito dentro de una botella en la Capilla. "Casi un año me llevó armarla, todos los días era una descarga. La capilla está llena de detalles, cada cosa yo la consultaba. El Bolsón tiene una historia de arte y cultura. A mi señora le gustaba mucho el arte, la pintura y el jardín y eso se ve reflejado en la capilla. La intención era que estuviera", cuenta emocionado Jorge a La Auténtica Defensa. El cartel de la entrada tiene una leyenda para que quien llegue hasta allí sepa de qué se trata, "Caminante estás frente a un monumento al amor matrimonial, que nació en el tiempo y espera su realización plena en la eternidad. Esta capilla te recuerda que el amor existe, que es posible y te invita a vivirlo para siempre". "Yo creo que esto fue planificado desde hace mucho tiempo, dejé la empresa donde trabajaba y empezamos a viajar. Siempre se me ocurrió construir una capilla en el lugar donde estemos". Actualmente, los hijos de la pareja, tienen 3 viven en Esquel, El Bolsón y Mendoza respectivamente. "Todos nos fuimos, ya de grandes, cada uno con su vida propia", agrega. La capilla se encuentra abierta para quien quiera rezar o simplemente admirar las obras de arte que es en sí misma, puedan hacerlo y quedar maravillados. Hay un puesto de la Municipalidad en la entrada para controlar el ingreso y salida de la misma. "Está llena de imágenes que ella quería como Juan Pablo II, María Teresa de Calcuta", relata. Jorge no se olvida de la ciudad y sigue volviendo a Campana donde residen amigos y familiares. Da su opinión y un cierto de nostalgia por el correr del tiempo, "Me gustan las fachadas viejas que quizás se han perdido. El centro quedó re bonito, es re lindo caminarlo. Caminando uno descubre más cosas". Por su parte; Germán, uno de los hijos del matrimonio expresó "esa capilla a mi vieja le hubiera gustado ahí donde esta, tiene que ver con cosas que disfrutaron juntos, es una capilla que podría estar en algún pueblo de Europa donde a ellos le gustaba ir. Los materiales que se usaron como el vitro, los techos torcidos. Es una casa hecha de lo que amaron juntos. Es una forma de agradecimiento y de regalarle algo como última vez". La Capilla fue declarada de Interés Municipal, Turístico y Cultural y desde la Secretaria de Turismo de El Bolsón se promociona como uno de los lugares de visita para todos los que aprecian el arte y los creyentes religiosos que buscan un lugar de tranquilidad y armonioso para orar.





Un templo al amor

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: