Hoy se proyecta la película "¿Podrás Perdonarme?"

A partir de las 21 horas continua el ciclo de cine primavera-verano en la Biblioteca Popular Jean Jaures. La entrada es libre y gratuita con el clásico sistema "a la gorra". Este viernes a partir de las 21 horas, en una nueva edición de Adiccine se presentará en pantalla gigante la película "¿Can You Ever Forgive Me?" título original del film americano lanzado mundialmente en este año. La película dirigida por Marielle Heller e interpretada por Melissa McCarthy y Richard Grant, fue nominada a 3 premios Oscar, 2 premios Globo de Oro y 3 premios Bafta de la academia de cine inglesa. Este film cuenta la historia real de Lee Israel, la que fue la biógrafa y escritora de bestsellers más prestigiosa del mundo, y como su carrera se truncó al encontrarse sin trabajo por no ser capaz de mantenerse al día con las corrientes, gustos y temas modernos. La historia tiene lugar durante los años en activo de la carrera de Israel, las décadas de los 60, 70 y 80, en las que escribió sobre mujeres como Estée Lauder y la actriz Katherine Hepburn. Al perder su trabajo y sin posibilidades de poder publicar, la carrera de Israel toma un giro incluso peor cuando comienza a escribir cartas suplantado a escritores, autores y actores muertos en un intento de ganar dinero. Con el paso del tiempo, se empiezan a formar las sospechas sobre la autenticidad de las cartas, con la ayuda de su fiel amigo, Jack, Israel empieza a robar y vender cartas auténticas de las bibliotecas y museos, sin saber que el FBI está investigando el asunto. La proyección de esta película está enmarcada en las actividades culturales de la biblioteca Jean Jaures (San Martín 325), para pasar un grato momento con proyección en pantalla gigante. Es de entrada libre y gratuita, con el clásico método "a la gorra", con buffet económico, interesante charla y compañía.







